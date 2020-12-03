Эффектная Тина Кароль подразнила фанатов откровенным образом

Исполнительница Тина Кароль поразила поклонников раскованными фотографии.

На серии снимков, опубликованных в Instagram, звезда позирует в эффектной черном платье с вырезом на спине. Волосы собрала в пучок. Образ дополнила ярким макияжем. Артистка выступает в различных позах, хвастаясь стройной фигурой.

Фото: instagram.com/tina_karol

"Тина Кароль в наряде от Mônot на финале сезона "Танцев со звездами", - подписали фото певицы на странице бренда в Instagram.

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Дизайнером одежды является израильтянин Эли Мизрахи, который является основателем бренда Mônot.

Украинская певица Тина Кароль порадовала сеть соблазнительными фото. Снимки звезда опубликовала в Instagram. На фотографиях Кароль появилась в черном платье необычного кроя. Оно эффектно обнажило талию певицы и прикрывало грудь куском ткани.