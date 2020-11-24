Тина Кароль в латексе похвасталась изгибами тела

Украинская певица Тина Кароль порадовала сеть соблазнительными фото.
Снимки звезда опубликовала в Instagram.
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На фотографиях Кароль появилась в черном платье необычного кроя. Платье эффектно обнажило талию певицы и прикрывало грудь куском ткани.
Образ Тина довершила елегатно зачесанными волосами и латексными перчатками.
Поклонники звезды пришли в восторг от новых фото.
"Икона", "невероятная женщина", "ослепила своей красотой", "роскошная".
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