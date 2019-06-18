Едва прикрывало грудь: Эмили Ратаковски позировала на пляже в микро-бикини

Фото: @emrata

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски снова порадовала сеть снимками в сексуальном микро-бикини.

Девушка надела крохотный синий купальник и панамку. Знаменитость отдыхала на Бермудах.

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На фото Эмили позировала на пляже и улыбалась.

"Чувствую себя принцессой", - подписала снимки Ратаковски.

Поклонники модели засыпали ее комплиментами:

"Лучшее фото, которое я только видел", "не знаю, что красивее - ты или море?", "непревзойденная фигура".

Модель Эмили Ратаковски не могла остаться в стороне от закона о запрете абортов, который вызвал скандал по всей территории США и грубо высказалась по этому поводу.