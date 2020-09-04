Едва грудь не выскочила: секс-звезда Астафьева показала в сети эротические фото

Певица и фотомодель 35-летняя Даша Астафьева радует поклонников соблазнительными фотографиями. Публикует фото в Instagram.
Екс-солистка группы "Nikitа" на серии снимков позирует в нюдово-черном бюстгальтере, белом пиджаке и полупрозрачной черной юбки. Звезда дополнила образ золотыми серьгами и сделала ретро-прическу.
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Автором пикантной фотосессии стал Ник Яшика. Фотограф известен нестандартным подходом к съемкам и созданием сексуальных снимков.
Екс-участница группы "Время и Стекло" 30-летняя Надя Дорофеева опубликовала пикантные фото в Instagram. Певица на серии снимков позирует в образе кролика Playboy.
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