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пятница, 11 декабря 2020 17:10

Dzidzio во время юмористического шоу признался, что не ходит в оперу
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Dzidzio, настоящее имя Михаил Хома, которому дали заслуженного артиста Украины летом, с детства занимался академическим вокалом.

В раунде "Правда или ложь" на шоу "Кто сверху?", Что идет на "Новом канале" Dzidzio решил начать поединок с Машей Ефросининой по выполнению песня своим прекрасным оперным тембром. А потом признался, что несмотря на свои умения он никогда в жизни не был на опере.

"Ты в ванной себе поспевал, и думаешь: "А зачем мне идти в тот оперный? Уж послушал арию в собственном исполнении. Я лучший", - так? Люблю иронию судьбы, поэтому думаю, что это может быть правдой", - ответила Ефросинина.

Михаил Хома признался, что не ходит оперу
Фото: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"
Михаил Хома признался, что не ходит оперу
Михаил Хома признался, что не ходит оперу
Михаил Хома признался, что не ходит оперу
Михаил Хома признался, что не ходит оперу

И не прогадала.

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"Я тысячу раз был в оперном театре. Выступал там. Но ни разу не попал именно на оперу", - смущенно признался Dzidzio.

Группа Dzidzio накануне новогодних праздников выпустила клип на песню "Зимова казка". О премьере видеоработы сообщил лидер группы на своей странице в Instagram. Видео опубликовали на YouTube-канале группы.

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11
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