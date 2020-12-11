Dzidzio во время юмористического шоу признался, что не ходит в оперу

Dzidzio, настоящее имя Михаил Хома, которому дали заслуженного артиста Украины летом, с детства занимался академическим вокалом.

В раунде "Правда или ложь" на шоу "Кто сверху?", Что идет на "Новом канале" Dzidzio решил начать поединок с Машей Ефросининой по выполнению песня своим прекрасным оперным тембром. А потом признался, что несмотря на свои умения он никогда в жизни не был на опере.

"Ты в ванной себе поспевал, и думаешь: "А зачем мне идти в тот оперный? Уж послушал арию в собственном исполнении. Я лучший", - так? Люблю иронию судьбы, поэтому думаю, что это может быть правдой", - ответила Ефросинина.

Фото: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"

И не прогадала.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Dzidzio рассказал, как перенес Covid-19 и что делал во время изоляции

"Я тысячу раз был в оперном театре. Выступал там. Но ни разу не попал именно на оперу", - смущенно признался Dzidzio.

Группа Dzidzio накануне новогодних праздников выпустила клип на песню "Зимова казка". О премьере видеоработы сообщил лидер группы на своей странице в Instagram. Видео опубликовали на YouTube-канале группы.