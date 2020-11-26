Dzidzio рассказал, как перенес Covid-19 и что делал во время изоляции

Певец рассказал, что перенес болезнь в легкой форме. Фото: instagram.com/dzidzio

Артист 37-летний Dzidzio, настоящее имя которого Михаил Хома, заявил, что переболел Covid-19, из-за чего был неактивным в соцсетях.

О болезни певец рассказал во время шоу "Утро с Украиной", сообщает "НВ".

"Когда меня не было видно в Instagram несколько недель, я находился на самоизоляции. На самом деле я просто не хотел это афишировать", - отметил Dzidzio.

Певец рассказал, что перенес болезнь в легкой форме. Он заметил, что благодаря отсутствию обоняния удалось "не перебирать едой". Также за время самоизоляции Dzidzio хорошо отдохнул и "навел порядок в голове". В свободное время он смотрел сериалы на Netflix.

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Ольга Фреймут сообщила, что выздоровела от коронавируса. Телеведущая также опубликовала фото негативного ПЦР-теста на наличие Covid-19. "Друзья! Я поборола Covid. Даже не верится. Благодарна всем за поддержку. Родным - за любовь и заботу", - написала Фреймут в Instagram.