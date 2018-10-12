 
Ексклюзивы
1/5
"Пока мы шли в Европу, она немного отодвинулась" - Алексей Ковжун
"Пока мы шли в Европу, она немного отодвинулась" - Алексей Ковжун
Просмотров: 639
Украинцы больше доверяют "Новой почте", чем государству - Ковжун
Украинцы больше доверяют "Новой почте", чем государству - Ковжун
Просмотров: 513
Киевский патриархат с Московским в Украине поменялись местами
Киевский патриархат с Московским в Украине поменялись местами
Просмотров: 1557
За армию руки отрублю: как президентское окружение ворует на военных тендерах
За армию руки отрублю: как президентское окружение ворует на военных тендерах
Просмотров: 1206
Объяснили, почему недолюбливают Ульяну Супрун
Объяснили, почему недолюбливают Ульяну Супрун
Просмотров: 4131
"Опять на те же грабли" - рассказали, сколько вооружения Украина потеряла из-за взрывов в Ичне
"Опять на те же грабли" - рассказали, сколько вооружения Украина потеряла из-за взрывов в Ичне
Просмотров: 972
"Сын весь день в погребе просидел" - рассказы местных о спасении из-под Ични
"Сын весь день в погребе просидел" - рассказы местных о спасении из-под Ични
Просмотров: 738
"Пьяный, а все равно выбросил окурок в урну" - эксперт о наиболее европейском городе Украины
"Пьяный, а все равно выбросил окурок в урну" - эксперт о наиболее европейском городе Украины
Просмотров: 3996
Эксперт рассказал, почему Россия стремится вернуться в ПАСЕ
Эксперт рассказал, почему Россия стремится вернуться в ПАСЕ
Просмотров: 783
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
Просмотров: 3645
Фото
Все фото
5
18
7
38
6
Джулия Робертс в гламурном образе сфотографировалась на скалах
Джулия Робертс в гламурном образе сфотографировалась на скалах
Буду приучать сына к хорошей музыке: TARABAROVA представила третий альбом
Буду приучать сына к хорошей музыке: TARABAROVA представила третий альбом
Екатерина Повар призналась, почему не носит самое популярное женское украшение
Екатерина Повар призналась, почему не носит самое популярное женское украшение
Ветер поиграл с платьем Кейт Миддлтон и шляпкой Наоми Кэмпбелл: звезды приехали на свадьбу принцессы
Ветер поиграл с платьем Кейт Миддлтон и шляпкой Наоми Кэмпбелл: звезды приехали на свадьбу принцессы
Ева Лонгория ездит с новорожденным сыном в командировку
Ева Лонгория ездит с новорожденным сыном в командировку
Видео
Все видео
Джамала порадовала фанатов новым альбомом
Джамала порадовала фанатов новым альбомом
Филька вдохновил - пользователи высмеяли новый образ Ани Лорак
Филька вдохновил - пользователи высмеяли новый образ Ани Лорак
Nirvana второй раз выступила после смерти Кобейна
Nirvana второй раз выступила после смерти Кобейна
Без сознания и с травмой головы - Дмитрий Комаров рассказал об ужасах съемок
Без сознания и с травмой головы - Дмитрий Комаров рассказал об ужасах съемок
Еще одна пара покинула шоу "Танцы со звездами 2018"
Еще одна пара покинула шоу "Танцы со звездами 2018"
Интервью
1/5
"Почти половина России и часть Польши — это Украина"
"Почти половина России и часть Польши — это Украина"
Просмотров: 2403
За час человек зарабатывает на 7 литров горючего
За час человек зарабатывает на 7 литров горючего
Просмотров: 711
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
Просмотров: 3645
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
1 Просмотров: 2826
Визия финансового сектора
Визия финансового сектора
Просмотров: 828
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
13 октября 2018
1 Просмотров: 729
Треба вчити мову
– Слепой идиот! Тебе жить надоело? – товстий чоловік років 40 кричить на велосипедиста. Той в'їхав у багажник його Mazda на ...
воскресенье, 14 октября 2018 05:34

Джулия Робертс в гламурном образе сфотографировалась на скалах
5

  Комментировать

Джулия Робертс
Фото: Harper's Bazaar
Джулия Робертс
Джулия Робертс
Джулия Робертс
Джулия Робертс

Актриса Джулия Робертс отпразднует свой 51-й день рождения. В преддверии этого праздника актриса стала героиней октябрьского номера американского Harper's Bazaar, в котором интервью у нее взяла Опра Уинфри. В беседе с телеведущей актриса рассказала об одном из своих самых больших страхов — страхе высоты.

"Я всю жизнь боялась высоты! Возможно, это наследственное, потому что мой отец тоже имел этот страх. Около семи лет назад нас с Дэни пригласили в горный поход. Я подумала: "Боже, как я это сделаю!" В тот самый момент я подумала, а действительно ли я по-прежнему так боюсь? И решилась! Однако этот поход только подтвердил, что я все еще до безумия боюсь высоты", — рассказала Джулия в интервью Опре.

Как раз этой боязни и была посвящена фотосессия Робертс для Harper's Bazaar: в ней она позирует на фоне скал в пышных платьях ярких цветов. О самом большом страхе актрисы напоминает лишь страховка, надежно закрепленная на ее талии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Превзошла саму себя: Ким Кардашьян шокировала сеть бесстыдным селфи

В интервью Джулия вспомнила о том, какой сюрприз приготовил для нее 49-летний супруг Дэниэл Модер на юбилей в прошлом году. Робертс рассказала, что вместе с мужем они провели целых пять дней наедине друг с другом в полной изоляции от внешнего мира. Сначала актриса с энтузиазмом отнеслась к этой идее, а потом засомневалась, что сможет так долго пробыть без детей.

"В день моего рождения мы уехали с мужем в город, в котором уже когда-то давно были вместе. Именно в этот день дети играли в футбол в школе, и я договорилась с родителями их одноклассников, чтобы они держали меня в курсе игры. Мы зашли с мужем в магазин. Он неожиданно подошел ко мне с большой доской для серфинга и спросил, что я об этом думаю. Я немного смутилась, но уже в следующую секунду увидела наших детей, которые прятались за этой доской. Моей радости не было предела!", — рассказала Джулия в интервью.

Оказалось, что муж и дети попросту обманули Джулию по поводу футбола. Кроме того, потом выяснилось, что и друзья, державшие Робертс в курсе игры, также приехали, чтобы поздравить ее с юбилеем. Актриса призналась, что этот поступок тронул ее до слез.

Ранее актриса Шарлиз Терон снялась в откровенной фотосессии для ELLE в выпуске Women In Hollywood.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Джулия Робертс в гламурном образе сфотографировалась на скалах». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
октября

Умер украинец, который оседлал комету

Закрывают уникальный зоопарк, в котором позволяли играть с животными

Самое читаемое
Ветер поиграл с платьем Кейт Миддлтон и шляпкой Наоми Кэмпбелл: звезды приехали на свадьбу принцессы
Ветер поиграл с платьем Кейт Миддлтон и шляпкой Наоми Кэмпбелл: звезды приехали на свадьбу принцессы
38
 1 Просмотров: 48117
Показали, как сегодня выглядит сталинская &quot;Дорога смерти&quot;
Показали, как сегодня выглядит сталинская "Дорога смерти"
26
 Просмотров: 43114
На бешеной скорости влетела в столб: в ДТП загинули 2 дівчини
На бешеной скорости влетела в столб: в ДТП загинули 2 дівчини
6
 Просмотров: 18270
Совок отдыхает: в оккупированном Крыму холодильники в супермаркете забили туалетной бумагой
Совок отдыхает: в оккупированном Крыму холодильники в супермаркете забили туалетной бумагой 4 Просмотров: 15012
45 человек погибли в самом масштабном ДТП Украины
45 человек погибли в самом масштабном ДТП Украины
 Просмотров: 13284
Знаменитости
Звезда 90-х впервые даст сольный концерт в Украине
Звезда 90-х впервые даст сольный концерт в Украине Просмотров: 2115
Арнольд Шварценеггер впервые прибыл в Киев
Арнольд Шварценеггер впервые прибыл в Киев Просмотров: 963
Буду приучать сына к хорошей музыке: TARABAROVA представила третий альбом
Буду приучать сына к хорошей музыке: TARABAROVA представила третий альбом
18
 Просмотров: 693
Екатерина Повар призналась, почему не носит самое популярное женское украшение
Екатерина Повар призналась, почему не носит самое популярное женское украшение
7
 Просмотров: 1476
Ветер поиграл с платьем Кейт Миддлтон и шляпкой Наоми Кэмпбелл: звезды приехали на свадьбу принцессы
Ветер поиграл с платьем Кейт Миддлтон и шляпкой Наоми Кэмпбелл: звезды приехали на свадьбу принцессы
38
 1 Просмотров: 48117
Больше всего комментируют
9
Превращать в Грозный не будем - Порошенко дал обещание избирателям Донбасса
9
На шоколадную карту Украины кондитеры добавили Крым и Донбасс
6
Россия не пускает миротворцев на Донбасс
4
Совок отдыхает: в оккупированном Крыму холодильники в супермаркете забили туалетной бумагой
4
Правоохранителям, которые незаконно прослушивали телефон Вилкула, грозит до 7 лет тюрьмы
Голосов: 30939
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua