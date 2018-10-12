Джулия Робертс в гламурном образе сфотографировалась на скалах

Фото: Harper's Bazaar

Актриса Джулия Робертс отпразднует свой 51-й день рождения. В преддверии этого праздника актриса стала героиней октябрьского номера американского Harper's Bazaar, в котором интервью у нее взяла Опра Уинфри. В беседе с телеведущей актриса рассказала об одном из своих самых больших страхов — страхе высоты.

"Я всю жизнь боялась высоты! Возможно, это наследственное, потому что мой отец тоже имел этот страх. Около семи лет назад нас с Дэни пригласили в горный поход. Я подумала: "Боже, как я это сделаю!" В тот самый момент я подумала, а действительно ли я по-прежнему так боюсь? И решилась! Однако этот поход только подтвердил, что я все еще до безумия боюсь высоты", — рассказала Джулия в интервью Опре.

Как раз этой боязни и была посвящена фотосессия Робертс для Harper's Bazaar: в ней она позирует на фоне скал в пышных платьях ярких цветов. О самом большом страхе актрисы напоминает лишь страховка, надежно закрепленная на ее талии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Превзошла саму себя: Ким Кардашьян шокировала сеть бесстыдным селфи

В интервью Джулия вспомнила о том, какой сюрприз приготовил для нее 49-летний супруг Дэниэл Модер на юбилей в прошлом году. Робертс рассказала, что вместе с мужем они провели целых пять дней наедине друг с другом в полной изоляции от внешнего мира. Сначала актриса с энтузиазмом отнеслась к этой идее, а потом засомневалась, что сможет так долго пробыть без детей.

"В день моего рождения мы уехали с мужем в город, в котором уже когда-то давно были вместе. Именно в этот день дети играли в футбол в школе, и я договорилась с родителями их одноклассников, чтобы они держали меня в курсе игры. Мы зашли с мужем в магазин. Он неожиданно подошел ко мне с большой доской для серфинга и спросил, что я об этом думаю. Я немного смутилась, но уже в следующую секунду увидела наших детей, которые прятались за этой доской. Моей радости не было предела!", — рассказала Джулия в интервью.

Оказалось, что муж и дети попросту обманули Джулию по поводу футбола. Кроме того, потом выяснилось, что и друзья, державшие Робертс в курсе игры, также приехали, чтобы поздравить ее с юбилеем. Актриса призналась, что этот поступок тронул ее до слез.

Ранее актриса Шарлиз Терон снялась в откровенной фотосессии для ELLE в выпуске Women In Hollywood.