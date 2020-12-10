Джорджа Клуни госпитализировали после экстремального похудения ради роли

Актера госпитализировали после резкого похудения. Фото: people.com

Голливудский актер 59-летний Джордж Клуни был госпитализирован после того, как он похудел на 11 кг.

Звезда значительно похудел ради роли в фильме "Полуночное небо". В этом кино он играет главного героя - больного раком астронома Августина Лофтхауса.

За 4 дня до начала съемок Клуни госпитализировали с сильными болями в животе. Ему поставили диагноз - панкреатит, как сообщает издание Daily Mail.

Актер рассказал, что из-за восстановления пропустил несколько съемочных дней.

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"Думаю, что пытался слишком быстро похудеть и, вероятно, не заботился о себе. Выздоровление заняло несколько недель", - заявил Клуни.

Вышел трейлер научно-фантастической ленты "Полуночное небо". Режиссером, продюсером и исполнителем главной роли в фильме стал Джордж Клуни. Ученый Августин живет в постапокалиптической Арктике. В это время на спутнике Юпитера находится команда астронавтов. Исследовали, возможна ли там жизнь. Капитан Салли теряет управление кораблем.