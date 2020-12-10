Джорджа Клуни госпитализировали после экстремального похудения ради роли

 
Ексклюзивы
1/5
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
Просмотров: 441
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
Просмотров: 432
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
4 Просмотров: 3699
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
Просмотров: 4383
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Просмотров: 1332
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
1 Просмотров: 441
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
6 Просмотров: 2997
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
3 Просмотров: 720
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
1 Просмотров: 846
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 3150
Фото
Все фото
4
6
4
6
5
Шабанов без штанов, а Dj Nana в шпагате. Как звезды зажгли на юмористическом шоу
Шабанов без штанов, а Dj Nana в шпагате. Как звезды зажгли на юмористическом шоу
Фронтвумен The Hardkiss захватила сеть фотографиями в купальнике
Фронтвумен The Hardkiss захватила сеть фотографиями в купальнике
Самое время: 62-летняя Мадонна сделала свою первую татуировку
Самое время: 62-летняя Мадонна сделала свою первую татуировку
Канадская модель с необычной внешностью позировала топлесс
Канадская модель с необычной внешностью позировала топлесс
&quot;Совсем другой человек&quot;. Оля Полякова удивила фанатов экспериментами над внешностью
"Совсем другой человек". Оля Полякова удивила фанатов экспериментами над внешностью
Видео
Все видео
Мистический год: группа "Маха" посвятила альбом 2020-му
Мистический год: группа "Маха" посвятила альбом 2020-му
Российский артист мог отравиться виагрой через обезьяну
Российский артист мог отравиться виагрой через обезьяну
"Без глянцевой истории и с моим героем" - Седокова посвятила песню и клип любимому
"Без глянцевой истории и с моим героем" - Седокова посвятила песню и клип любимому
Украинские актеры Цимбалюк и Трегубова снялись в клипе российской группы "Ленинград"
Украинские актеры Цимбалюк и Трегубова снялись в клипе российской группы "Ленинград"
После убийства лидера The Beatles Чепмен ждал полицию и читал "Над пропастью во ржи"
После убийства лидера The Beatles Чепмен ждал полицию и читал "Над пропастью во ржи"
Интервью
1/5
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
1 Просмотров: 846
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 3150
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
4 Просмотров: 1881
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 1116
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
1 Просмотров: 333
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
10 декабря 2020
Просмотров: 0
Човень
Останніми днями закортіло зробити човень — так у нас кажуть, з м'яким знаком у кінці, як у слові березень. Отже, човень — такий, як стояв ...
четверг, 10 декабря 2020 16:38

Джорджа Клуни госпитализировали после экстремального похудения ради роли

  Комментировать
Джорджа Клуни госпитализировали после экстремального похудения ради роли
Актера госпитализировали после резкого похудения. Фото: people.com

Голливудский актер 59-летний Джордж Клуни был госпитализирован после того, как он похудел на 11 кг.

Звезда значительно похудел ради роли в фильме "Полуночное небо". В этом кино он играет главного героя - больного раком астронома Августина Лофтхауса.

За 4 дня до начала съемок Клуни госпитализировали с сильными болями в животе. Ему поставили диагноз - панкреатит, как сообщает издание Daily Mail.

Актер рассказал, что из-за восстановления пропустил несколько съемочных дней.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Венгерское правительство разозлился на Клуни

"Думаю, что пытался слишком быстро похудеть и, вероятно, не заботился о себе. Выздоровление заняло несколько недель", - заявил Клуни.

Вышел трейлер научно-фантастической ленты "Полуночное небо". Режиссером, продюсером и исполнителем главной роли в фильме стал Джордж Клуни. Ученый Августин живет в постапокалиптической Арктике. В это время на спутнике Юпитера находится команда астронавтов. Исследовали, возможна ли там жизнь. Капитан Салли теряет управление кораблем.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Джорджа Клуни госпитализировали после экстремального похудения ради роли». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
декабря

Им стал Ford - выпустили первый в мире миллионный автомобиль

Начали строительство крупнейшего в мире нефтепровода

Взорвался и ранил полицейского - как работал первый уличный светофор

Хью Хефнер ни был уверен, что выдаст 2-й номер журнала Playboy

Публично сжег папскую буллу, которая проклинала его как еретика

Силовики штурмовали майдан Независимости

Ученых начали отмечать премиями

Самое читаемое
Эффектная фитнес-модель блеснула пышными ягодицами в микро-трусах
Эффектная фитнес-модель блеснула пышными ягодицами в микро-трусах
14
 Просмотров: 30753
Железный занавес. Беларусь закрывает границу на выезд
Железный занавес. Беларусь закрывает границу на выезд Просмотров: 24040
Пышнотелая модель вызвала ажиотаж позированием топлесс на кровати
Пышнотелая модель вызвала ажиотаж позированием топлесс на кровати
5
 1 Просмотров: 18774
Украинка объяснила, почему в Швеции не покупают стиральных машин
Украинка объяснила, почему в Швеции не покупают стиральных машин
5
 2 Просмотров: 14319
Студентка продает свои поношенные трусики. Родителям говорит, что $800 зарабатывает резьбой по дереву
Студентка продает свои поношенные трусики. Родителям говорит, что $800 зарабатывает резьбой по дереву
3
 Просмотров: 14139
Знаменитости
Мистический год: группа "Маха" посвятила альбом 2020-му
Мистический год: группа "Маха" посвятила альбом 2020-му
Шабанов без штанов, а Dj Nana в шпагате. Как звезды зажгли на юмористическом шоу
Шабанов без штанов, а Dj Nana в шпагате. Как звезды зажгли на юмористическом шоу
4
 Просмотров: 261
Фронтвумен The Hardkiss захватила сеть фотографиями в купальнике
Фронтвумен The Hardkiss захватила сеть фотографиями в купальнике
6
 Просмотров: 1575
Российский артист мог отравиться виагрой через обезьяну
Российский артист мог отравиться виагрой через обезьяну
 Просмотров: 693
"Кассиры благодарят" - Злата Огневич рассказала о своей суперспособности
"Кассиры благодарят" - Злата Огневич рассказала о своей суперспособности Просмотров: 27
Больше всего комментируют
4
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
4
Советник Ермака прокомментировал деятельность телеканалов Медведчука
2
Украинка объяснила, почему в Швеции не покупают стиральных машин
2
Украинские бойцы получат радиоэлектронные ружья
1
"Политики "профукали" 6 лет" - эксперт указал на пробел в децентрализации
Голосов: 42021
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть