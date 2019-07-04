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четверг, 04 июля 2019 18:50

Джонни Депп вызвал в суд Илона Маска
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Эмбер Херд обвиняет Джонни Деппа в избиении
Фото: rg.ru
Эмбер Херд обвиняет ДЖонни Деппа в избиении
Эмбер Херд была замужем за Доонни Деппом
Эмбер Херд после разрыва с Джонни Деппом встречалась с Илоном Маском

Адвокаты голливудской знаменитости Джонни Деппа вызвали в суд инженера Илона Маска.

Он должен дать показания об избиении экс-жены Деппа актрисы Эмбер Херд в мае 2016 года, сообщило издание Daily Mail.

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По словам адвокатов, они имеют доказательства, что Маск видел лицо Херд в период так называемого избиения женщины.

"Мы надеемся, что Маск даст показания в суде о синяках и цссадинах на теле Херд, которые она, вероятно, нарисовала", - заявил адвокат Деппа Адам Уолдмам.

Роман Илона Маска и Эмбер Херд стремительно развивался с 2017 года. Инженер даже познакомил актрису с детьми от первого брака. Говорят, что пара собиралась пожениться. Однако, через некоторое время в отношениях звезд начали появляться проблемы. Пара объявила о расставании в феврале 2018 года.

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Дата
04
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