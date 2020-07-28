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Джон Траволта завершает актерскую карьеру

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Джон Траволта завершает актерскую карьеру
Инсайдеры сообщают, что голливудский актер хочет поставить точку в карьере и больше не сниматься в кино. Фото: Instagram

Американский актер Джон Траволта уходит из кино после смерти жены Келли Престон. В своем Instagram 66-летний Траволта опубликовал фотографию любимой женщины, сообщив о смерти Престон, и написал, что хочет побыть с детьми.

"Я сделаю небольшой перерыв, чтобы быть с моими детьми, потерявшими мать, поэтому простите меня заранее, если вы не будете слышать о нас какое-то время", - подписал фото Траволта в своем Instagram.

Однако зарубежные СМИ уверяют, что эта пауза не закончится. Инсайдеры сообщают, что голливудский актер хочет поставить точку в карьере и больше не сниматься в кино.

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57-летняя актриса Келли Престон умерла 13 июля после 2 лет борьбы с раком груди. Джон Траволта с Престон поженились 29 лет назад. Супруги воспитывали 3 детей. После смерти жены актер проводит все свое время с 20-летней Эли Блю и 10-летним Бенджамином. Их старший сын Джетт умер в 2009 году после эпилептического приступа.

Представители украинского шоу-бизнеса задекларировали доходы, полученные в 2019 году, на сумму почти 766 млн грн. Об этом говорится в сообщении Государственной налоговой службы.

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