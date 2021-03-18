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четверг, 18 марта 2021 14:55

Джоли заявила, что имеет доказательства домашнего насилия Брэда Питта

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Джоли заявила, что имеет доказательства домашнего насилия Брэда Питта
Звездные супруги Брэда Питта и Анджелины Джоли / Reuters

Актриса Анджелина Джоли, 45 лет, заявила, что готова предоставить доказательства домашнего насилия со стороны бывшего мужа Брэда Питта, 57 лет, в процессе о разводе с ним.

Голливудская звезда утверждает, что во время их брака Питт был жестоким, и у нее якобы есть документы, доказывающие ее слова о домашнем насилии. Об этом пишет Euro Weekly News.

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У Джоли и Брэда есть общие дети - Мэддокс, 19 лет, Захара, 16 лет, Пакс, 17 лет, Шайло, 14 лет, и близнецы Нокс и Вивьен, 12 лет. Во время судебного процесса звезды согласовывают как финансовые споры, так и условия опеки. Возможно, что Шайло, Нокс и Вивьен даже дадут показания, но сначала им необходимо получить разрешение от обоих родителей.

Одним из факторов, влияющих на вопрос об опеке, является тот факт, что Джоли хочет переехать за границу с детьми, а Питт категорически против. В 2019-м Джоли сказала, что хотела бы жить за границей, но должна подождать, пока дети подрастут.

"Я хотела бы жить за границей и сделаю это, как только моим детям исполнится 18 лет", - заявила тогда актриса.

Джоли и Питт поженились в августе 2014-го. У пары 6 детей, из которых 3 усыновлены. Пара разошлась в сентябре 2016-го, после 2 лет брака. С тех пор ходили разговоры о словесных и физических обидах между ними.

Брэда Питта ранее признал невиновным в обвинениях в жестоком поведении Департамент по делам детей и семьи округа Лос-Анджелес после возможного инцидента в частном самолете с одним из детей бывших супругов.

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