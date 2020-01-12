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воскресенье, 12 января 2020 11:17

Джиджи Хадид возобновила отношения с бывшим бойфрендом

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Джиджи Хадид возобновила отношения с бывшим бойфрендом
Знаменитости снова вместе. Фото: Just Jared.

Одна из самых успешных моделей мира Джиджи Хадид и музыкант Зейн Малик восстановили отношения после летнего разрыва.

Знаменитости отпраздновали двадцать седьмой день рождения Зейна Малика, сообщает Just Jared.

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Подозревают, что теперь артист имеет серьезные намерения относительно Джиджи Хадид, потому что в ресторан он пригласил ее звездных родственников. На дне рождении Зейна была младшая сестра модели Белла Хадид, брат Анвар и его девушка певица Дуа Липа.

Пару сфотографировали папарацци во время прогулки в одиночестве после празднования.

Пока пара не комментирует новостей о воссоединении.

Джиджи Хадид и Зейн Малик начали встречаться еще в 2015 году. Тогда пару считали одной из самых красивых в Голливуде, поэтому звезды не страдали от недостатка внимания журналистов. Но за год, они объявили о разрыве.

Никто точно не может сказать, сколько раз Джиджи и Зейн прекращали и восстанавливали роман. Уже в 2018 году пара заявила, что окончательно прекратила встречаться через определенные разногласия.

Но после очередной паузы Джиджи Хадид и Зейн Малик таки восстановили отношения. А вот поклонникам остается только гадать, сколько на этот раз продлится роман пары.

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