Джиджи Хадид перевоплотились в сексуального кролика

Фото: instagram.com/gigihadid

Американская топмодель 25-летняя Джиджи Хадид замилувала своих поклонников новыми фото. Звезда позировала в пушистом халате, создав образ сексуального кролика.

Фотографии опубликовала на своей странице в Instagram. Трудно сказать, или образ кролика приурочен к Пасхе в западном обряде, ведь фото звезда опубликовала только сейчас.

Американская супермодель 25-летняя Джиджи Хадид, которая в конце сентября прошлого года впервые стала матерью, уже вернулась к работе и похвасталась формой после родов. Снимки с Кампейн Alexander Wang манекенщица опубликовала в Instagram. На фотографиях Джиджи позировала в вещах из новой коллекции бренда сезона FW20 / 21.