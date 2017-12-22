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Дженнифер Лоуренс вернулась к Даррену Аронофски

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Дженнифер Лоуренс вернулась к Даррену Аронофски
Дженнифер Лоуренс и Даррен Аронофски снова вместе Фото: Reuters

27-летняя актриса Дженнифер Лоуренс и 48-летний режиссер Даррен Аронофски продолжают не только общаться, но даже регулярно встречаются и проводят время вместе, сообщают зарубежные источники.

Очевидцы заметили пару на одной из улиц Нью-Йорка — Лоуренс вышла на прогулку со своей собакой Пиппи, а Аронофски любезно составил ей компанию.

"Они друзья. Официально они не возобновили свои отношения. Но они снова проводят время вместе и заботятся друг о друге", — сообщил инсайдер.

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О расставании пары стало известно месяц назад. Причиной этого разрыва, как потом заявила актриса, стал фильм "мама!" (mother!), режиссером которого выступил Аронофски. Возлюбленный Лоуренс не только ставил на первое место свою новую картину, но и слишком близко к сердцу принимал критику, что и сказалось на отношениях пары.

spletnik.ru
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