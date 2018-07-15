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воскресенье, 15 июля 2018 12:17

Дженнифер Лопес засветила стройные ноги в ярком мини-платье

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Певица и актриса Дженнифер Лопес продемонстрировала яркий и сексуальный образ.

Для вечеринки после концерта в Лас-Вегасе 48-летняя исполнительница выбрала соблазнительное платье красного цвета из коллекции House Of CB, стоимостью € 170 евро. Соответствующее фото звезда выложила в Instagram.

На фотографии Дженнифер позирует в мини-платье с длинными рукавами. Свой образ дополнила босоножками на высоких каблуках, а волосы собрала в высокий пучок.

Автор: Instagram
  Певица и актриса Дженнифер Лопес продемонстрировала яркий и сексуальный образ
Певица и актриса Дженнифер Лопес продемонстрировала яркий и сексуальный образ

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На личную жизнь знаменитость тоже не может жаловаться. Уже год она встречается с бейсболистом 42-летним Алексом Родригесом, с которым уже успела приобрести роскошные апартаменты в Нью-Йорке и поехать на отдых с детьми. Влюбленные не только совместно путешествуют, но и ходят в спортивный зал.

Эксперты посчитали, что в своем новом клипе на песню Dinero американская певица и актриса Дженнифер Лопес примеряла украшений на сумму в $ 4,5 млн.

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