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четверг, 21 января 2021 23:46

Дженнифер Лопес трогательно выступила на инаугурации Байдена и поразила эффектным образом
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Дженнифер Лопес назвали украшением церемонии инаугурации президента США
Фото: Instagram.com
Дженнифер Лопес назвали украшением церемонии инаугурации президента США
Дженнифер Лопес назвали украшением церемонии инаугурации президента США
Дженнифер Лопес назвали украшением церемонии инаугурации президента США

Выступление популярной певицы Дженнифер Лопес назвали украшением церемонии инаугурации президента США Джо Байдена.

Артистка устроила настоящий перфоманс на ступенях Капитолия, спела попурри из патриотических американских композиций.

Наиболее трогательным стало исполнение песни 1940 This Land Is Your Land & America, The Beautiful.

Также звезда призвала к единству на своем родном испанском языке: "Одна нация под Богом, со свободой и справедливостью для всех".

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Хит Let's Get Loud завершил выступление Джей Ло.

Гостей поразил непревзойденный вид певицы. Лопес надела элегантный белый костюм и пальто. Образ дополнила ценными украшениями с бриллиантами и совершенным макияжем.

Американская певица Леди Гага приняла участие в инаугурации новоизбранного президента США Джо Байдена и выполнила национальный гимн страны. Артистка появилась в длинном платье с пышной юбкой ярко-красного цвета.

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