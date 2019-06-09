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Дженнифер Лопес спела в дуэте с 11-летней дочерью

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Дженнифер Лопес спела в дуэте с 11-летней дочерью
Дженнифер Лопес спела в дуэте с 11-летней дочерью. Фото: скриншот

Состоялся первый концерт американской певицы Дженнифер Лопес в рамках ее нового тура It's My Party.

Лопес спела дуэтом со своей 11-летней дочерью - вместе они исполнили одну из последних песен Джей Ло Limitless. Об этом сообщает 24 канал.

Дебют Эммы состоялся на концерте Дженнифер в Калифорнии. Звездная мама и дочь одели одинаковые пышные платья и вместе зажигали слушателей своим совместным исполнением Limitless.

"Не могу поверить!" - написала певица под видеороликом с концерта, который выложила в Instagram.

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На видео можно увидеть искренние эмоции и слезы Джей Ло, когда Эмма удачно брала высокие ноты песни. Видео в Instagram уже посмотрели почти 8 млн раз и оставили более 24 тысяч комментариев.

Переглянути цей допис в Instagram

I can't take it! #Emme #Limitless #ProudMama #JLoItsMyParty

Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo)

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес стала иконой моды. В Бруклинском музее в Нью-Йорке состоялась церемония награждения CFDA.

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