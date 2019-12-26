Дженнифер Лопес показала идеальное тело в соблазнительном образе

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес похвасталась идеальной фигурой в ярком спортивном образе.

Знаменитость опубликовала в Instagram снимок, где позировала в красных лосинах и топе, что выгодно подчеркивали ее формы. Этой же фотографией поделился и жених Джей Ло, Алекс Родригес, отметив, что это его лучший рождественский подарок.

Автор: instagram.com/jlo Лопес похвасталась спортивным телом

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Ранее пара показала фотографии рождественского утра. Позировали семьей в пижамах у елки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Merry Christmas everyone ❤️💚 Публикация от Alex Rodriguez (@arod) 25 Дек 2019 в 4:26 PST

Американская певица и актриса 50-летняя Дженнифер Лопес снялась в сексуальной фотосессии для мужского глянца GQ. Издание дало ей звание Иконы года. Выпуск со знаменитостью посвященный церемонии вручения премий GQ Men Of The Year Awards 2019.