Дженнифер Лопес показала идеальное тело в соблазнительном образе

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес похвасталась идеальной фигурой в ярком спортивном образе.
Знаменитость опубликовала в Instagram снимок, где позировала в красных лосинах и топе, что выгодно подчеркивали ее формы. Этой же фотографией поделился и жених Джей Ло, Алекс Родригес, отметив, что это его лучший рождественский подарок.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дженнифер Лопес снялась в соблазнительной фотосессии для нового сингла
Ранее пара показала фотографии рождественского утра. Позировали семьей в пижамах у елки.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Американская певица и актриса 50-летняя Дженнифер Лопес снялась в сексуальной фотосессии для мужского глянца GQ. Издание дало ей звание Иконы года. Выпуск со знаменитостью посвященный церемонии вручения премий GQ Men Of The Year Awards 2019.
Комментарии