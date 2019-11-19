 
Ексклюзивы
1/5
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 1557
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
3 Просмотров: 1638
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
Просмотров: 1107
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Просмотров: 11043
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
3 Просмотров: 1008
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
1 Просмотров: 1098
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просмотров: 5724
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
2 Просмотров: 1908
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
2 Просмотров: 1107
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1125
Фото
Все фото
5
4
4
8
4
50-летняя Дженнифер Лопес снялась для мужского глянца
50-летняя Дженнифер Лопес снялась для мужского глянца
Без лифчика и с голыми ногами - Тина Кароль показала новые фото
Без лифчика и с голыми ногами - Тина Кароль показала новые фото
Деми Роуз засмеяли пользователи из-за неудачного дефиле
Деми Роуз засмеяли пользователи из-за неудачного дефиле
Идеальная попа и маленькая грудь: ангел Victoria&#039;s Secret обнажилась в новом фотосете
Идеальная попа и маленькая грудь: ангел Victoria's Secret обнажилась в новом фотосете
Белла Хадид прогулялась по Парижу без нижнего белья
Белла Хадид прогулялась по Парижу без нижнего белья
Видео
Все видео
"Я плакала каждый день" Дорофеева рассказала, как боролась с болезнью
"Я плакала каждый день" Дорофеева рассказала, как боролась с болезнью
Эшли Грэм призналась, какого пола будет будущий ребенок
Эшли Грэм призналась, какого пола будет будущий ребенок
MARUV выпустила необычную песню
MARUV выпустила необычную песню
Звезда сериала "Крепостная" рассказала, как ушла от токсичного мужа во время беременности
Звезда сериала "Крепостная" рассказала, как ушла от токсичного мужа во время беременности
"Танцы со звездами": Могилевская "зажгла" на паркете с Ямой и призналась в любви новому избраннику
"Танцы со звездами": Могилевская "зажгла" на паркете с Ямой и призналась в любви новому избраннику
Интервью
1/5
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 1557
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1089
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1125
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1386
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 4041
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
18 ноября 2019
Просмотров: 513
Мед на дивані
Тягнемо великий алюмінієвий бідон. Володька крекче: — Ох і важкий, зараза. Цікаво, що там? — Мед, — кажу коротко, щоби не ...
вторник, 19 ноября 2019 13:07

50-летняя Дженнифер Лопес снялась для мужского глянца
5

  Комментировать

Дженнифер Лопес стала Иконой года по версии GQ
Фото: GQ
Дженнифер Лопес стала Иконой года по версии GQ
Дженнифер Лопес стала Иконой года по версии GQ
Дженнифер Лопес стала Иконой года по версии GQ
Дженнифер Лопес стала Иконой года по версии GQ

Американская певица и актриса 50-летняя Дженнифер Лопес снялась в сексуальной фотосессии для мужского глянца GQ. Издание дало ей звание Иконы года. Выпуск со знаменитостью посвященный церемонии вручения премий GQ Men Of The Year Awards 2019.

На снимках Лопес позирует в кожаном платье, кроп-топе, узких брюках и плаще. Она примеряла одежду из новых коллекций брендов Bottega Veneta, Tom Ford, Sauvage и Kiki de Montparnasse. Образы дополняли украшения Bulgari.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У Дженнифер Лопес требуют деньги за ее фото с женихом

Также певица дала интервью изданию. В нем рассказала об отношениях с женихом Алексом Родригесом, роль в фильме "Стриптизерши" и актерской карьере в целом.

"В этой индустрии к 30 годам все говорят: "Ее карьера окончена". Я не могу сосчитать, сколько раз слышала, как люди говорили о том, что моя карьера окончена. Но это такое прекрасное время в жизни женщин. Артисты, особенно женщины, с возрастом становятся только лучше — они набираются опыта и взрослеют. Карьера Мерил Стрип началась после 40 лет. Тины Тернер — после 40 лет. Шер. Когда они стали старше, они расцвели так, правда? Они начали понимать, что могут предложить что-то прекрасное миру, который принадлежит только им. И я чувствую то же самое", - рассказала звезда.

Переглянути цей допис в Instagram

Jennifer Lopez is GQ's Icon of the Year. See all the photos and read @JLo's #GQMOTY cover story at the link in bio.

Допис, поширений GQ (@gq)

В октябре Дженнифер Лопес представила обложку своего нового сингла Baila Conmigo. На снимке знаменитость сидит без нижнего белья на зеленом фоне в боди, которое сшито из тонких шнуров. Грудь она прикрыла согнутыми ногами.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «50-летняя Дженнифер Лопес снялась для мужского глянца». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
ноября

Преодолели все трудности - с российского лагеря в Киев привезли тела диссидентов

"Всегда засыпал с мыслью, есть что-то на завтрак": умер свидетель Голодомора Илько Корунец

В космическом корабле слушали гимн Украины

Самое читаемое
Гороскоп на 18-24 ноября: назвали знаки, которым будет везти больше всех
Гороскоп на 18-24 ноября: назвали знаки, которым будет везти больше всех
 Просмотров: 22437
Какую работу предлагают работникам без опыта
Какую работу предлагают работникам без опыта Просмотров: 14832
Впечатляющий дизайн: 5 признаков грамотного интерьера
Впечатляющий дизайн: 5 признаков грамотного интерьера Просмотров: 13635
5 продуктов, которые нельзя есть натощак
5 продуктов, которые нельзя есть натощак 1 Просмотров: 9153
С голыми ягодицами и на столе - Дорофеева поразила новым фото
С голыми ягодицами и на столе - Дорофеева поразила новым фото
3
 1 Просмотров: 8208
Знаменитости
Без лифчика и с голыми ногами - Тина Кароль показала новые фото
Без лифчика и с голыми ногами - Тина Кароль показала новые фото
4
 Просмотров: 1431
Деми Роуз засмеяли пользователи из-за неудачного дефиле
Деми Роуз засмеяли пользователи из-за неудачного дефиле
4
 Просмотров: 1449
Идеальная попа и маленькая грудь: ангел Victoria's Secret обнажилась в новом фотосете
Идеальная попа и маленькая грудь: ангел Victoria's Secret обнажилась в новом фотосете
8
 Просмотров: 5517
Племянница Софии Ротару объявила о помолвке
Племянница Софии Ротару объявила о помолвке Просмотров: 495
Белла Хадид прогулялась по Парижу без нижнего белья
Белла Хадид прогулялась по Парижу без нижнего белья
4
 Просмотров: 1998
Больше всего комментируют
9
"На х*й иди" - Портнов жестко крыл матом и угрожал прокурорам(18+)
6
Богдан разочаровался во фракции "Слуга народа"
3
ГБР просит Раду разрешить привлечь Порошенко к уголовной ответственности
3
Оккупанты вернули Украине захваченные корабли
2
Транслировали Россия 24, поскольку "Володька разрешает": одесское кафе попало в скандал
Голосов: 39009
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua