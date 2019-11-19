50-летняя Дженнифер Лопес снялась для мужского глянца

Фото: GQ

Американская певица и актриса 50-летняя Дженнифер Лопес снялась в сексуальной фотосессии для мужского глянца GQ. Издание дало ей звание Иконы года. Выпуск со знаменитостью посвященный церемонии вручения премий GQ Men Of The Year Awards 2019.

На снимках Лопес позирует в кожаном платье, кроп-топе, узких брюках и плаще. Она примеряла одежду из новых коллекций брендов Bottega Veneta, Tom Ford, Sauvage и Kiki de Montparnasse. Образы дополняли украшения Bulgari.

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Также певица дала интервью изданию. В нем рассказала об отношениях с женихом Алексом Родригесом, роль в фильме "Стриптизерши" и актерской карьере в целом.

"В этой индустрии к 30 годам все говорят: "Ее карьера окончена". Я не могу сосчитать, сколько раз слышала, как люди говорили о том, что моя карьера окончена. Но это такое прекрасное время в жизни женщин. Артисты, особенно женщины, с возрастом становятся только лучше — они набираются опыта и взрослеют. Карьера Мерил Стрип началась после 40 лет. Тины Тернер — после 40 лет. Шер. Когда они стали старше, они расцвели так, правда? Они начали понимать, что могут предложить что-то прекрасное миру, который принадлежит только им. И я чувствую то же самое", - рассказала звезда.

В октябре Дженнифер Лопес представила обложку своего нового сингла Baila Conmigo. На снимке знаменитость сидит без нижнего белья на зеленом фоне в боди, которое сшито из тонких шнуров. Грудь она прикрыла согнутыми ногами.