Дженнифер Лопес оконфузилась на показе Dolce & Gabbana

Американская певица и актриса 52-летняя Дженнифер Лопес потрясла поклонников образом на показе новой коллекции Dolce & Gabbana в Венеции.

В то же время Лопес попала в конфуз, забыв снять ценник с дизайнерского кейпа. Это сразу же заметили журналисты. Будучи звездной гостьей шоу на итальянской площади Сан-Марко певица выбрала для показа длинный кейп, золотую тиару, бюстье, босоножки на платформе и сумку Dolce & Gabbana Devotion mini. Total look звезды был украшен камнями и фирменными цветастыми принтами бренда.

Фото: instagram.com/jlo

Знаменитые дизайнеры Доменико Дольче и Стефано Габбана 28-30 августа представили коллекции Alta Moda, Alta Sartoria, Alta Gioielleria и Alta Orologeria. И презентовали первую линию декора Casa. Среди гостей показа были также Крис Дженнер, Кортни Кардашьян, Хайди Клум и Моника Беллуччи.

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Звезда реалити Ким Кардашьян оконфузилась на модном показе бренда Balenciaga в Париже. Она выбрала коричневый наряд из латекса от Balmain: обтягивающий комбинезон, жакет с поясом и варежки. К костюму добавила светлые босоножки. К образу Ким сделала гладкую прическу с искусственным длинным хвостом ниже ягодиц. Когда она позировала перед фотографами, поставив ноги на ширину плеч, кончик хвоста выглядывал между ног. Это имело странный и даже забавный вид.