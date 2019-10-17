Дженнифер Энистон побила рекорды Instagram

Дженнифер Энистон в рекордно короткое время набрала 1 млн подписчиков. Фото: Reuters/Scanpix

Голливудская актриса Дженнифер Энистон, которая недавно завела страничку в Instagram, установила рекорд.

Об этом сообщила мультимедийная платформа Ukrinform в Twitter.

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Новый Instagram-аккаунт звезды собрал 1 млн подписчиков за 5 часов и 16 минут.

Предыдущий рекорд принадлежал странице герцогов Сассекских. Страница королевской семьи набрала 1 млн за 5 часов и 45 минут.

Первым постом Энистон стало совместное Селфи с актерами сериала "Друзья".

Дженніфер Аністон встановила рекорд - інстаграм акторки зібрав один мільйон фоловерів лише за 5 годин і 16 хвилин!!! Попередній рекорд належав принцу Гаррі та Меган Маркл (5 год 45 хв)



Нагадаємо, першим постом Аністон стала спільна світлина з її друзями у житті та в серіалі :) pic.twitter.com/Jf0XQFfq5U — Ukrinform (@UKRINFORM) 17 октября 2019 г.

Американская актриса Дженнифер Энистон только сейчас решила присоединиться к социальным сетям и завела себе аккаунт в Instagram.