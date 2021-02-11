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четверг, 11 февраля 2021 14:53

Дженнифер Энистон 52: блестящая карьера и неудачи в личной жизни
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Дженнифер Энистон поражает красотой своих фанатов
Фото: Instagram.com
Дженнифер Энистон поражает красотой своих фанатов
Дженнифер Энистон поражает красотой своих фанатов
Дженнифер Энистон поражает красотой своих фанатов
Дженнифер Энистон поражает красотой своих фанатов

Сегодня, 11 февраля, американской актрисе Дженнифер Энистон исполняется 52 года.

Ее успех в актерской карьере начался с сериала "Друзья". К этому Дженнифер работала официанткой, курьером и оператором. Но роль Рэйчел принесла Энистон настоящую популярность. За съемки в сериале актриса получила награду "Золотой глобус" и премию "Эмми".

Кроме того, Энистон снялась в успешных голливудских фильмах "Брюс Всемогущий", "А вот и Полли", "Развод по-американски".

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Насчет личной жизни, то 2000 года Дженнифер вышла замуж за голливудского актера Брэда Питта. В браке они прожили 5 лет. Актриса призналась, что преодолеть разрыв с Брэдом Питтом ей помогли занятия йогой. После развода в Энистон был роман с актером Винсом Воном. Затем актриса встречалась с Джоном Мейером, но вскоре они разошлись.

2011 года Энистон начала отношения с актером и продюсером Джастином Теру. Через 4 года они поженились. Однако брак продлился 3 года.

В октябре 2019-го Энистон обращалась в специальное агентство поисков личного счастья. Звезда заплатила $750 тыс. за организацию свидания с бизнесменом. Но отношения не имели продолжения.

2016 года журнал People отдал победу Дженнифер Энистон в ежегодной номинации "Самая красивая женщина мира".

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