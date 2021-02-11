Дженнифер Энистон 52: блестящая карьера и неудачи в личной жизни

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Сегодня, 11 февраля, американской актрисе Дженнифер Энистон исполняется 52 года.

Ее успех в актерской карьере начался с сериала "Друзья". К этому Дженнифер работала официанткой, курьером и оператором. Но роль Рэйчел принесла Энистон настоящую популярность. За съемки в сериале актриса получила награду "Золотой глобус" и премию "Эмми".

Кроме того, Энистон снялась в успешных голливудских фильмах "Брюс Всемогущий", "А вот и Полли", "Развод по-американски".

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Насчет личной жизни, то 2000 года Дженнифер вышла замуж за голливудского актера Брэда Питта. В браке они прожили 5 лет. Актриса призналась, что преодолеть разрыв с Брэдом Питтом ей помогли занятия йогой. После развода в Энистон был роман с актером Винсом Воном. Затем актриса встречалась с Джоном Мейером, но вскоре они разошлись.

2011 года Энистон начала отношения с актером и продюсером Джастином Теру. Через 4 года они поженились. Однако брак продлился 3 года.

В октябре 2019-го Энистон обращалась в специальное агентство поисков личного счастья. Звезда заплатила $750 тыс. за организацию свидания с бизнесменом. Но отношения не имели продолжения.

2016 года журнал People отдал победу Дженнифер Энистон в ежегодной номинации "Самая красивая женщина мира".