Джей Ло отметила день рождения на яхте за $130 млн: судно может принадлежать Ахметову

Фото: @jlo

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес на днях отпраздновала 52-й день рождения на Французской Ривьере вместе с актером Беном Аффлеком.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

Ходят слухи, что Джей Ло устроила праздник в шестипалубной яхте Valerie, принадлежащей олигарху Ринату Ахметову.

Судно стоит $130 млн. Оно продается и сдается в аренду на сайте Dynamiq Brokerage.

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Яхту построили в 2011 году и отремонтировали в 2019-м. Судно имеет девять кают, украшенный мозаикой хамам, спортивный зал, помещения для массажа, кинотеатр, несколько джакузи и бассейн длиной 6 м.

Пока неизвестно, сколько именно Джей Ло заплатила за отдых на такой яхте. Но перелет в Сен-Тропе частным джетом стоил $200 тыс.

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес отпраздновала 52-й день рождения в компании актера Бена Аффлека, 48 лет. Пара отправилась в романтическое путешествие на яхте стоимостью $130 млн. 24 июля Лопес распространила в Instagram несколько фотографий с празднования, официально объявив о воссоединении с Аффлеком.