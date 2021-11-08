Джей Ло и Бена Аффлека сфотографировали за трогательным прощанием в аэропорту

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек нежно прощались в аэропорту. Фото: Reuters

Американская артистка Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек очаровали сеть прощанием в аэропорту.

Влюбленных сфотографировали папарацци в аэропорту Ван-Найс в Лос-Анджелесе.

Аффлек провожал Лопес на самолет. Пара нежно обнималась и целовалась. Актеры долго прощались перед тем, как певица села на самолет в Ванкувер: там снимают новый триллер Netflix, в котором она участвует.

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Американская певица 52-летняя Дженнифер Лопес посетила премьеру фильма "Последняя дуэль". Звезда в эффектном образе пришла поддержать любимого 49-летнего Бена Аффлека. Представили фильм, сценаристом которого был Аффлек, в американском Нью-Йорке. Актриса надела сексуальный комплект коричневого цвета, состоящий из макси-юбки и кроп-топа с длинным рукавом. Лопес подчеркнула этим нарядом подтянутую фигуру. Дополнила образ сумкой Tom Ford. Волосы собрала. Актер прошелся по красной дорожке в костюме от Ralph Lauren.