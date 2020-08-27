Джамала отмечает день рождения: как крымчанка стала успешной

Сегодня певица Джамала празднует 37-летие. Тысячи поклонников восхищаются талантом артистки. Исполнительница занимается не только музыкальной карьерой, но и придерживается активной гражданской позиции, пишет Obozrevatel. Она остро критикует аннексию Крыма, осуждает агрессию Российской Федерации на Донбассе, а также поддерживала Революцию достоинства.

Предлагаем вспомнить, как Джамале удалось прославить Украину.

Имя Джамалы - Сусанна Джамаладинова. Родом из городка в Кыргызстане. Позже их семья переехала в Крым. С детства училась в музыкальной школе, часто участвовала в детских конкурсах. Победила в конкурсе "Детский дождь". В 14 лет Джамала поступила в музыкальное училище в Симферополе.

Фото: instagram.com/jamalajaaa

17-летней переехала в Киев. Поступила в Национальную музыкальную академию, была лучшей студенткой на курсе.

В 2009-м Джамала победила на конкурсе "Новая волна". Она первой одержала победу на этом музыкальном конкурсе среди украинских артистов. После победы популярность Джамалы в Украине и за ее пределами возросла.

В мае 2016-го артистка победила на Евровидении, исполнив песню "1944". В финале Джамала набрала рекордный показатель - 534 балла. После окончания конкурса исполнительница получила звание народной артистки Украины.

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Победа Джамалы на Евровидении-2016 принесла славу не только артистке, но и Украине. Внимание было уделено и песне, которую представила певица на конкурсе. "1944" вошла в список самых прослушиваемых песен, исполненных конкурсантами на Евровидении.

Выступление Джамалы на Евровидении-2016:

Украинский музыкант и лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк отреагировал на исполнение его песни "Вахтерам" в праздничном попурри ко Дню Независимости. Заявление музыканта появилась на его странице в Facebook.