Джамала будет учить вокалу своих подписчиков

Фото: instagram.com/jamalajaaa/

В пятницу, 8 мая, в 11:00 певица 36-летняя Джамала даст онлайн-уроки вокала всем желающим в прямом эфире.

Мероприятие звезда анонсировала в Іnstagram.

Исполнительница уточнила, что приглашение касается людей, которые уже занимаются вокалом или хотят связать жизнь с пением.

Пост сопроводила фотографиями, на которых позирует нарядно одетая в молочное платье с декоративними прорезями на плечах, украшенными рюшами, обшитые черным кантом. На запястьях - золотые массивные браслеты и кольцо в тон.

Джа поделилась с подписчиками воспоминаниями, как проходило его обучение музыке.

"Когда я училась в консерватории, урок по моей специальности, вокала, был на 8 утра. Это не означало, что для меня он начнется в 8. Просто к этому времени нужно было быть в классе, слушать своих одногруппников и ждать своей очереди. Мне казалось, что это полное безумие, издевательства над детьми и прочее. Потом уже я узнала, что это распространенная практика во многих музыкальных вузах мира. Смысл в том, что в классе 15 и более человек, каждый приходил с одними и теми же вокальными проблемами. Пока к тебе доходила очередь, ты понимал свои ошибки. Педагог поправит тебя много раз. И с одного раза, а может с двадцатого или тридцатого, ты не поймешь свои ошибки, спеть идеально не получится. На практических примерах запоминается лучше ", - поделилась певица.

Певица провела аналогии обучения вокалу с игрой на гитаре и с занятиями балетом. Умение приходит через мозоли, стертые пальцы, боль, растяжение связок. Важная постоянная практика.

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"Я петь не буду! Петь будете вы! Да! Будем разбирать именно ваши ошибки. Я буду подключать к прямому эфиру того, кто задал вопрос. И уже на его примере в режиме онлайн мы разберем сложности и технические проблемы, с которыми сталкиваются вокалисты. Эфир будет недолгим. Очень прошу, чтобы сэкономить время, заранее определиться с вопросом. Вопрос - человек подключается - мы разбираем - идем дальше", - написала звезда.

Певица 36-летняя Джамала, в ожидании второго ребенка, поделилась, как протекают последние месяцы ее беременности и каковы особенности на этот период в карантин. Женщина поделилась трогательным фото в своем Іnstagram-блоге. На фото - певица в розовом трикотажном платье с приспущенными плечами, сидит на полу, поглаживая обеими руками круглый живот. Глаза Джамала мечтательно закрыла, на лице улыбка. Рядом с женщиной - бутылочка с косметическим маслом, которое некоторые подписчики приняли за портвейн.