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вторник, 07 мая 2019 12:21

Двуполый человек и люстра на голове: ТОП-15 самых странных образов Met Gala 2019
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Кэти Перри в образе люстры
Фото: www.instagram.com
Провокационный образ на красной дорожке
Леди Гага в откровенном белье посетила Бал
Провокационный образ на красной дорожке
Экстравагантный образ от драг-дивы

Самое ожидаемое мероприятие селебрити — Met Gala 2019 состоялся в понедельник, 6 мая. Темой Бала Института костюма была естетика кэмпа (стиль гротеска с элементами вульгарности и духом экстравагантности) по эсе Сьюзен Зонтаг 1964-го Notes on Camp ("Заметки о кэпме").

Много кто из знаменитостей подошел к выбору нарядов с фантазией. Фото запостили в Instagram.

Красную дорожку этого мероприятия обговаривают не меньше "оскаровской". Ведь на Met Gala можно отказаться от сдержанных и элегантных нарядов. Необходимо дать волю фантазии и экспериментировать с образами.

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Селебрити удивили нарядами в виде люстры, высокими прическами и ярким макияжем.

Бал Met Gala прошел в Метрополитен-музее в Нью-Йорке.

В прошлом году тематикой Met Gala 2018 стала "Божественные тела: мода и католицизм".

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