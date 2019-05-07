Двуполый человек и люстра на голове: ТОП-15 самых странных образов Met Gala 2019

Фото: www.instagram.com

Самое ожидаемое мероприятие селебрити — Met Gala 2019 состоялся в понедельник, 6 мая. Темой Бала Института костюма была естетика кэмпа (стиль гротеска с элементами вульгарности и духом экстравагантности) по эсе Сьюзен Зонтаг 1964-го Notes on Camp ("Заметки о кэпме").

Много кто из знаменитостей подошел к выбору нарядов с фантазией. Фото запостили в Instagram.

Красную дорожку этого мероприятия обговаривают не меньше "оскаровской". Ведь на Met Gala можно отказаться от сдержанных и элегантных нарядов. Необходимо дать волю фантазии и экспериментировать с образами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали женщину года по версии журнала People

Селебрити удивили нарядами в виде люстры, высокими прическами и ярким макияжем.

Бал Met Gala прошел в Метрополитен-музее в Нью-Йорке.

В прошлом году тематикой Met Gala 2018 стала "Божественные тела: мода и католицизм".