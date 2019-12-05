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четверг, 05 декабря 2019 22:45

Дуа Липа в откровенном мини получила японскую награду
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В апреле следующего года Дуа Липа отправится в тур с новыми песнями
Фото: dailymail.co.uk
В апреле следующего года Дуа Липа отправится в тур с новыми песнями
В апреле следующего года Дуа Липа отправится в тур с новыми песнями
В апреле следующего года Дуа Липа отправится в тур с новыми песнями
В апреле следующего года Дуа Липа отправится в тур с новыми песнями

Британская певица 24-летняя Дуа Липа побывала на церемонии наград Mnet Asian Music Awards в Японии. Там звезда засветила сексуальную фигуру в блестящем мини-платье розового цвета.

Над образом знаменитости работал стилист Лоренцо Посокко. Откровенности его луку добавило смелое декольте. В тон к платью Липа выбрала туфли-лодочки на высоком каблуке. Загорелую кожу певицы подчеркнули платиновые волосы с темным оттенком у корней.

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На церемонии Дуа Липе вручили награду "Любимая международная артистка". После красной дорожки исполнительница переоделась в черные лосины и бюстгальтер, чтобы выступить на сцене с песней из нового альбома Future Nostalgia.

В начале недели в Лондоне состоялась церемония награждения премии Fashion Awards 2019 - мировой награды, вручаемой за большие достижения в индустрии моды. Вечером 2 декабря в Royal Albert Hall съехались всемирно звезды фэшн-индустрии и шоубизнеса.

Daily Mail
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