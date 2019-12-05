Дуа Липа в откровенном мини получила японскую награду

Британская певица 24-летняя Дуа Липа побывала на церемонии наград Mnet Asian Music Awards в Японии. Там звезда засветила сексуальную фигуру в блестящем мини-платье розового цвета.
Над образом знаменитости работал стилист Лоренцо Посокко. Откровенности его луку добавило смелое декольте. В тон к платью Липа выбрала туфли-лодочки на высоком каблуке. Загорелую кожу певицы подчеркнули платиновые волосы с темным оттенком у корней.
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На церемонии Дуа Липе вручили награду "Любимая международная артистка". После красной дорожки исполнительница переоделась в черные лосины и бюстгальтер, чтобы выступить на сцене с песней из нового альбома Future Nostalgia.
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💖 Don't Start Now at the @mnet_mama awards! Thank you for all the love and support 💖 thank you @mamamoo_official and my LONDON GIRLS for sharing the stage w me tonight and thank you for my international favourite artist award xxx //@esdevlin @lorenzoposocco @charmladonna @aclark_4 @hairbyiggy @anthonyhnguyenmakeup
В начале недели в Лондоне состоялась церемония награждения премии Fashion Awards 2019 - мировой награды, вручаемой за большие достижения в индустрии моды. Вечером 2 декабря в Royal Albert Hall съехались всемирно звезды фэшн-индустрии и шоубизнеса.
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