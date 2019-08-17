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суббота, 17 августа 2019 18:11

Дуа Липа сходила на свидание в крошечном топе
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Об отношениях пара сообщила в соцсети в прошлом месяце
Фото: dailymail.co.uk
Об отношениях пара сообщила в соцсети в прошлом месяце
Об отношениях пара сообщила в соцсети в прошлом месяце
Об отношениях пара сообщила в соцсети в прошлом месяце
Об отношениях пара сообщила в соцсети в прошлом месяце

Певица 23-летняя Дуа Липа побывала на свидании со своим парнем, моделью 20-летним Анваром Хадидом в Лос-Анджелесе. Об отношениях пара сообщила в соцсети в прошлом месяце.

На романтический вечер Дуа Липа надела джинсы с высокой талией, черные грубые кроссовки и мини-топ красного цвета. Образ дополнила толстой золотой цепочкой на шее от Chanel. На лице певицы был легкий майкап.

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Вскоре к паре присоединилось двое друзей. До этого Дуа встречалась с музыкантом Исааком Кэри, 33 года. Анвар Хадид работает моделью в Америке, имеет двух известных старших сестер - Беллу и Джиджи, которые являются ангелами Victoria's Secret.

Американская супермодель и "ангел" Victoria's Secret Джиджи Хадид поделилась пикантными снимками без бюстгальтера. Соблазнительные фото знаменитость разместила в Instagram.

Daily Mail
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Дата
17
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