 
Ексклюзивы
1/5
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 162
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
10 Просмотров: 12888
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
1 Просмотров: 1863
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
2 Просмотров: 7425
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 1323
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
Просмотров: 7254
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 41319
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
1 Просмотров: 1206
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Просмотров: 1827
Политолог назвал проблему Зеленского
Политолог назвал проблему Зеленского
Просмотров: 3519
Фото
Все фото
3
8
4
6
5
Дуа Липа поразила ультракоротким нарядом на церемонии наград
Дуа Липа поразила ультракоротким нарядом на церемонии наград
61-летняя Шэрон Стоун без бюстгальтера позировала для глянца
61-летняя Шэрон Стоун без бюстгальтера позировала для глянца
В сети появились фото пустующего особняке Заворотнюк
В сети появились фото пустующего особняке Заворотнюк
Валентина Хамайко открыла уникальную площадку для пациентов Охматдета
Валентина Хамайко открыла уникальную площадку для пациентов Охматдета
&quot;Как американские горки&quot; - жена Остапчук впервые прокомментировала развод с шоуменом
"Как американские горки" - жена Остапчук впервые прокомментировала развод с шоуменом
Видео
Все видео
Maruv удивила лирическим вокалом в дуэтной песне с Jah Khalib
Maruv удивила лирическим вокалом в дуэтной песне с Jah Khalib
Ризатдинова рассказала, почему потеряла сознание на паркете "Танцев со звездами"
Ризатдинова рассказала, почему потеряла сознание на паркете "Танцев со звездами"
"Хочу, чтобы мать была рядом" - 10-летний сын Тины Кароль впервые дал интервью
"Хочу, чтобы мать была рядом" - 10-летний сын Тины Кароль впервые дал интервью
"Кохаю": Джамала и Jah Khalib выпустили двуязычный трек
"Кохаю": Джамала и Jah Khalib выпустили двуязычный трек
Юный волк: 5-летний фанат перепел легендарный трек Винника
Юный волк: 5-летний фанат перепел легендарный трек Винника
Интервью
1/5
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 1323
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 6021
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7731
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1926
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 1053
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
28 октября 2019
1 Просмотров: 792
Безвіз працює
У Тальному я відпочиваю душею. Приїжджаю вихідними й ходжу в ліс або на берег Тікича. На Покрову гостюємо всією сім'єю. Старша донька шле фотографії ...
вторник, 29 октября 2019 22:47

Дуа Липа поразила ультракоротким нарядом на церемонии наград
3

  Комментировать

Дуа Липа изменила имидж в начале октября, перекрасившись в блондинку
Фото: dailymail.co.uk
Дуа Липа вместе с победителем в номинации "Храбрый ребенок" Беном Хеджером
Дуа Липа изменила имидж в начале октября, перекрасившись в блондинку

Британская певица 24-летняя Дуа Липа побывала на ежегодной церемонии наград Pride Of Britain Awards, которая прошла в Лондоне. На ней отмечают британцев, которые проявляют себя как национальные герои.

Внимание присутствующих привлекло ультракороткое платье знаменитости. Бархатное одеяние артистка дополнила черными чулками и серебристыми лодочками. Черно-белые волосы она собрала в высокий хвостик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Соблазнительная Дуа Липа перекрасилась в блондинку и представила чувственный видеоклип

Поклонники отметили, что рядом с Дуа Липой не было ее парня, модели Анвара Хадида. Впервые пару заметили вместе на музыкальном фестивале в июле.

Недавно Дуа Липа побывала на свидании со своим парнем, моделью 20-летним Анваром Хадидом в Лос-Анджелесе.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Дуа Липа поразила ультракоротким нарядом на церемонии наград». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
октября

Расстреляли организатора отрядов добровольцев

Стрельцам дали снятые с вооружения винтовки

Самое читаемое
&quot;Не узнать&quot; - Каминская показала, как выглядела до пластики
"Не узнать" - Каминская показала, как выглядела до пластики
5
 Просмотров: 26598
Доллар подорожал: курс валют на 28 октября
Доллар подорожал: курс валют на 28 октября Просмотров: 23292
Тина Кароль и Dan Balan сошлись вместе: чем порадовала пара
Тина Кароль и Dan Balan сошлись вместе: чем порадовала пара
 Просмотров: 19539
Грибник нашел в лесу мертвую школьницу
Грибник нашел в лесу мертвую школьницу Просмотров: 18198
Governors Awards-2019: самые сексуальные наряды звезд на репетиции &quot;Оскара&quot;
Governors Awards-2019: самые сексуальные наряды звезд на репетиции "Оскара"
9
 Просмотров: 15778
Знаменитости
61-летняя Шэрон Стоун без бюстгальтера позировала для глянца
61-летняя Шэрон Стоун без бюстгальтера позировала для глянца
8
 Просмотров: 1692
В сети появились фото пустующего особняке Заворотнюк
В сети появились фото пустующего особняке Заворотнюк
4
 Просмотров: 1683
Валентина Хамайко открыла уникальную площадку для пациентов Охматдета
Валентина Хамайко открыла уникальную площадку для пациентов Охматдета
6
 Просмотров: 135
"Как американские горки" - жена Остапчук впервые прокомментировала развод с шоуменом
"Как американские горки" - жена Остапчук впервые прокомментировала развод с шоуменом
5
 Просмотров: 1233
Maruv удивила лирическим вокалом в дуэтной песне с Jah Khalib
Maruv удивила лирическим вокалом в дуэтной песне с Jah Khalib
 1 Просмотров: 414
Больше всего комментируют
10
Нардеп Федына готова извиниться перед Зеленским при одном условии
6
"Общество нам не простит" - Зеленский обратился к антикоррупционерам
4
Скандальный "слуга народа" показал заключение полиграфа
4
Главная освитянка Киева вспомнила "Слуге народа" о $4 тысячах для учителей
3
Завтра Зеленский собирает форум на Донбассе
Голосов: 38866
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua