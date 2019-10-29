Дуа Липа поразила ультракоротким нарядом на церемонии наград

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Британская певица 24-летняя Дуа Липа побывала на ежегодной церемонии наград Pride Of Britain Awards, которая прошла в Лондоне. На ней отмечают британцев, которые проявляют себя как национальные герои.

Внимание присутствующих привлекло ультракороткое платье знаменитости. Бархатное одеяние артистка дополнила черными чулками и серебристыми лодочками. Черно-белые волосы она собрала в высокий хвостик.

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Поклонники отметили, что рядом с Дуа Липой не было ее парня, модели Анвара Хадида. Впервые пару заметили вместе на музыкальном фестивале в июле.

Недавно Дуа Липа побывала на свидании со своим парнем, моделью 20-летним Анваром Хадидом в Лос-Анджелесе.