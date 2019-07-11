Драка Хадид, Шейк и Смоллс: что не поделили супермодели

Фото: vogue.ua

Культовые супермодели Джиджи Хадид, Ирина Шейк и Джоан Смоллс снялись в иронической рекламной кампании бренда Moschino сезона осень / зима.

Креативный директор дома моды Moschino Джереми Скотт продемонстрировал чувство юмора и создал интерпретацию мыльных опер 1980-х годов.

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Перед камерой фотографа Стивена Мейзела супермодели горячо спорят друг с другом и даже дерутся. Девушки предстали в образах роскошных богатых дам с пышными прическами и ярким макияжем.

Наряды моделей соответствующие - длинные пушистые шубы, золотые короткие топы, платья в пайетках и стразах, массивные аксессуары.

Недавно американская супермодель Джиджи Хадид позировала в белье для обложки мексиканского Vogue.