 
Ексклюзивы
1/5
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
Просмотров: 108
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
Просмотров: 189
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Просмотров: 702
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
Просмотров: 747
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
Просмотров: 4266
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
1 Просмотров: 2313
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Просмотров: 7803
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
1 Просмотров: 963
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Просмотров: 702
Почему депозиты подешевели
Почему депозиты подешевели
Просмотров: 1998
Фото
Все фото
4
4
22
2
5
Доверчивые глаза и тонкие губы: победительница &quot;Холостяка&quot; показала детские фотографии и рассказала о комплексах
Доверчивые глаза и тонкие губы: победительница "Холостяка" показала детские фотографии и рассказала о комплексах
Кухар и Стоянов рассказали, кто в семье зарабатывает больше
Кухар и Стоянов рассказали, кто в семье зарабатывает больше
Сеть разозлили украинские звезды, которые веселились с Газмановым и Ко
Сеть разозлили украинские звезды, которые веселились с Газмановым и Ко
&quot;Мрачные коридоры можно использовать для съемки фильмов&quot; Сталкер &quot;- Екатерина Кухар возглавила хореографический училище
"Мрачные коридоры можно использовать для съемки фильмов" Сталкер "- Екатерина Кухар возглавила хореографический училище
&quot;Листи&quot;: Кристина Луговая презентует новую чувственную песню
"Листи": Кристина Луговая презентует новую чувственную песню
Видео
Все видео
Без маски в метро: Надя Дорофеева удивила подписчиков
Без маски в метро: Надя Дорофеева удивила подписчиков
Alyona Alyona презентует новый клип, в котором призывает беречь окружающую среду
Alyona Alyona презентует новый клип, в котором призывает беречь окружающую среду
Певица Jerry Heil высмеяла блогеров в новой песне
Певица Jerry Heil высмеяла блогеров в новой песне
Магия и цирк посреди пустыни: группа "Антитіла" презентовала новый клип
Магия и цирк посреди пустыни: группа "Антитіла" презентовала новый клип
Наталия Могилевская презентовала горячий клип
Наталия Могилевская презентовала горячий клип
Интервью
1/5
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
Просмотров: 189
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Просмотров: 747
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
Просмотров: 423
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
Просмотров: 1341
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Просмотров: 5310
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
26 июля 2020
Просмотров: 522
Курорт прогодує
– Місцевим пощастило. Вода до них не доходить, – каже Анна Іванівна про жителів гірського селища Славське на Львівщині. Живе ...
понедельник, 27 июля 2020 11:04

Доверчивые глаза и тонкие губы: победительница "Холостяка" показала детские фотографии и рассказала о комплексах
4

  Комментировать

Даша на фотографиях юности распустила волосы. На фото у девушки тонкие губы и красивые глаза
Фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa/
Даша на фотографиях юности распустила волосы. На фото у девушки тонкие губы и красивые глаза
Даша на фотографиях юности распустила волосы. На фото у девушки тонкие губы и красивые глаза
Даша на фотографиях юности распустила волосы. На фото у девушки тонкие губы и красивые глаза

Гимнастка 24-летняя Даша Ульянова, победительница 10-го сезона шоу "Холостяк", показала фолловерам, какой была в детстве.

Девушка в Instagram опубликовала снимки из школьного периода.

Даша на фотографиях юности распустила волосы. На фото у девушки тонкие губы и красивые глаза. Их она подвела черным карандашом. Надела фиолетовые лонгсливы и черную безрукавку.

Ульянова к тому же показала детский портрет, висящий на стене дома у ее родителей. Маленькая Даша сидит на стуле в белоснежном наряде, с локонами и длинными сережками. Улыбается в фотообъектив.

"Меняемся мы - меняется мир вокруг нас! Дома нашла эти милые фотографии с детства. Но, это сейчас они мне кажутся милыми. А раньше были комплексы, неуверенность, ведь определенные детские переживания влияют на нас сегодняшних. Я считаю, что очень хорошо, когда с годами мы начинаем бороться с тем, что нам не нравится, менять свое мировоззрение, внутренний мир и даже внешний, если от этого зависит наше душевное благополучие. Будьте такими, как вам нравится, не кому-то, а именно вам! Сегодня я Даша, мне 24, с теми же доверчивыми детскими глазами, но уже с совершенно другими мыслями. Сегодня я почти научилась любить себя и говорю: "Прощайте комплексы и обиды", - написала девушка.

Фанаты оставили Даше множество комплиментов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Холостяк" - для сильных людей: победительница рассказала о сложностях участия в шоу

"Такая хорошенькая девочка", "Хорошая девочка! И в детстве, и сейчас. Глаза невероятные! Очень нравятся люди с глазами, которые светятся от счастья", "Да, действительно очень милые и добрые глаза", "Сейчас ты красивее", - написали поклонники.

Победительница шоу "Холостяк 10" Даша Ульянова нашла новую любовь. Призналась в интервью YouTube-канала "Олицкая", что уже месяц в отношениях. Мужчина старше на 20 лет. Ему 43. Он разведен. Достаточно богат. Недавно кавалер подарил Даше сумочку Balenciaga.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Доверчивые глаза и тонкие губы: победительница "Холостяка" показала детские фотографии и рассказала о комплексах». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
июля

Самолет упал на людей во время авиашоу

Самолет упал на людей

Популярный бутерброд празднует 120-й день рождения

Художник выстрелил себе в грудь

Самое читаемое
Что происходит с едой, когда на нее садится муха
Что происходит с едой, когда на нее садится муха Просмотров: 36893
Сводит с ума: горячие фото молодой волейболистки
Сводит с ума: горячие фото молодой волейболистки
11
 Просмотров: 17415
Первые годы ферма не приносит прибыли – винничанин рассказал о необычном бизнесе
Первые годы ферма не приносит прибыли – винничанин рассказал о необычном бизнесе
5
 Просмотров: 7254
Боец АТО поджег себя у стен Минобороны
Боец АТО поджег себя у стен Минобороны
7
 Просмотров: 5940
Стали известны соперники &quot;Динамо&quot; в отборе в Лигу чемпионов
Стали известны соперники "Динамо" в отборе в Лигу чемпионов Просмотров: 5643
Знаменитости
Певица Анна Седокова поражает откровенными фото
Певица Анна Седокова поражает откровенными фото Просмотров: 720
Мел Гибсон рассказал, как его лечили от коронавируса
Мел Гибсон рассказал, как его лечили от коронавируса Просмотров: 234
Умерла звезда "Унесенных ветром"
Умерла звезда "Унесенных ветром" Просмотров: 567
Гарри был инициатором выхода из королевской семьи - СМИ
Гарри был инициатором выхода из королевской семьи - СМИ Просмотров: 486
Элтон Джон судится с бывшей женой
Элтон Джон судится с бывшей женой Просмотров: 909
Больше всего комментируют
11
Приоритет Порошенко - организация сопротивления российской агрессии - Турчинов
5
Штаб ООС готовится к очередному перемирию на Донбассе
3
Украина должна быть среди первых, кто сможет купить вакцину против коронавируса - Зеленский
2
Дела против Порошенко и активистов имеют заказной характер - Турчинов
2
России грозит отключение от мировой банковской системы - посол
Голосов: 41062
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua