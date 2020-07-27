Доверчивые глаза и тонкие губы: победительница "Холостяка" показала детские фотографии и рассказала о комплексах

Фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa/

Гимнастка 24-летняя Даша Ульянова, победительница 10-го сезона шоу "Холостяк", показала фолловерам, какой была в детстве.

Девушка в Instagram опубликовала снимки из школьного периода.

Даша на фотографиях юности распустила волосы. На фото у девушки тонкие губы и красивые глаза. Их она подвела черным карандашом. Надела фиолетовые лонгсливы и черную безрукавку.

Ульянова к тому же показала детский портрет, висящий на стене дома у ее родителей. Маленькая Даша сидит на стуле в белоснежном наряде, с локонами и длинными сережками. Улыбается в фотообъектив.

"Меняемся мы - меняется мир вокруг нас! Дома нашла эти милые фотографии с детства. Но, это сейчас они мне кажутся милыми. А раньше были комплексы, неуверенность, ведь определенные детские переживания влияют на нас сегодняшних. Я считаю, что очень хорошо, когда с годами мы начинаем бороться с тем, что нам не нравится, менять свое мировоззрение, внутренний мир и даже внешний, если от этого зависит наше душевное благополучие. Будьте такими, как вам нравится, не кому-то, а именно вам! Сегодня я Даша, мне 24, с теми же доверчивыми детскими глазами, но уже с совершенно другими мыслями. Сегодня я почти научилась любить себя и говорю: "Прощайте комплексы и обиды", - написала девушка.

Фанаты оставили Даше множество комплиментов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Холостяк" - для сильных людей: победительница рассказала о сложностях участия в шоу

"Такая хорошенькая девочка", "Хорошая девочка! И в детстве, и сейчас. Глаза невероятные! Очень нравятся люди с глазами, которые светятся от счастья", "Да, действительно очень милые и добрые глаза", "Сейчас ты красивее", - написали поклонники.

Победительница шоу "Холостяк 10" Даша Ульянова нашла новую любовь. Призналась в интервью YouTube-канала "Олицкая", что уже месяц в отношениях. Мужчина старше на 20 лет. Ему 43. Он разведен. Достаточно богат. Недавно кавалер подарил Даше сумочку Balenciaga.