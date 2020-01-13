Дорофеева засветила стройную фигуру в крохотном розовом бикини

Дорофеева показала стройное тело на отдыхе. Фото: РБК-Украина.

Украинская певица, участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева поделилась горячим фото в купальнике.

Его она разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

"Время восстановиться. Привет отпуск. Я так скучала", - подписала фото артистка.

Под фото появилось немало комментариев от фанатов певицы.

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"Фигурка шикарная", "Волшебная", "Нереальная" - пишут под фотографией.

Актриса Гвинет Пэлтроу была замечена во время откровенной съемки. Звезда позировала на улице в трусах и топе. Красавица щеголяла упругими ягодицами и длинными ногами. Напомним, ранее Пэлтроу в интервью People magazine, рассказала, что ей не нравилась, как она выглядела в молодости.