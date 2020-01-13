Дорофеева засветила стройную фигуру в крохотном розовом бикини

Украинская певица, участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева поделилась горячим фото в купальнике.
Его она разместила на своей странице в социальной сети Instagram.
"Время восстановиться. Привет отпуск. Я так скучала", - подписала фото артистка.
Под фото появилось немало комментариев от фанатов певицы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Соблазнила: Тина Кароль похвасталась фотографией в соблазнительной позе
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Время восстановиться. Привет отпуск. Я так скучала 💔 @clubmedmichesplayaesmeralda #clubmed #clubmedmiches
"Фигурка шикарная", "Волшебная", "Нереальная" - пишут под фотографией.
Актриса Гвинет Пэлтроу была замечена во время откровенной съемки. Звезда позировала на улице в трусах и топе. Красавица щеголяла упругими ягодицами и длинными ногами. Напомним, ранее Пэлтроу в интервью People magazine, рассказала, что ей не нравилась, как она выглядела в молодости.
Комментарии