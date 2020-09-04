Дорофеева вызвала фурор в образе сексуального кролика Playboy

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Екс-участница группы "Время и Стекло" 30-летняя Надя Дорофеева опубликовала пикантные фото в своем Instagram.

Певица на серии снимков позирует в образе кролика Playboy. Дорофеева надела черное боди с откровенным декольте и колготки в сетку. Образ дополнили уши кролика, пушистый белый хвост и чокер в виде воротничка с галстуком-бабочкой.

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Звезда в таком сексуальном образе участвовала в съемках мюзикла "Ритм", автором которого стал певец Дмитрий Монатик.

30-летняя певица Надя Дорофеева порадовала подписчиков домашним утренним образом в нижнем белье. Уютное фото она выложила в своем Instagram.