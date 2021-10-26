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вторник, 26 октября 2021 18:27

Дорофеева соблазнительно задрала платье ради фотосета для Vogue
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Исполнительница Надя Дорофеева приняла участие в модной фотосессии для журнала Vogue Ukraine. Звезда украсила страницы ноябрьского номера.

Артистка поделилась черно-белым кадром в Instagram. Позировала лежа в студии. Для съемок стилисты подобрали черное платье с глубоким декольте и на бретелях. Дополнили сексуальный образ браслеты на руку и ногу.

"Красиво лежу на страницах ноябрьского Vogue Ukraine", – прокомментировала фото певица.

Певица Надя Дорофеева соблазнительно позировала для издания Vogue
Фото: instagram.com/nadyadorofeeva
Звезда увлекла поклонников кадрами из фотосессии для журнала
Звезда увлекла поклонников кадрами из фотосессии для журнала
Звезда увлекла поклонников кадрами из фотосессии для журнала
Звезда увлекла поклонников кадрами из фотосессии для журнала

Звезда позировала перед объективом фотографа Эндрю Грея. В комментариях поклонники восхитились снимком.

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"Нереально красиво лежишь", "Женственность - твое все", "Очень красиво", "Мы видели тебя разной, но такой впервые", "Какая же ты роскошная".

Певец 33-летний Владимир Дантес признался, что в начале отношений с 31-летней Надей Дорофеевой его цепляло то, что любимая зарабатывала больше. Мужчина рассказал, что через неделю после знакомства они стали жить вместе. Когда Дантес узнал, что Дорофеева в то время зарабатывала больше на $50, он забеспокоился.

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Дата
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