Дорофеева соблазнительно задрала платье ради фотосета для Vogue

Исполнительница Надя Дорофеева приняла участие в модной фотосессии для журнала Vogue Ukraine. Звезда украсила страницы ноябрьского номера.

Артистка поделилась черно-белым кадром в Instagram. Позировала лежа в студии. Для съемок стилисты подобрали черное платье с глубоким декольте и на бретелях. Дополнили сексуальный образ браслеты на руку и ногу.

"Красиво лежу на страницах ноябрьского Vogue Ukraine", – прокомментировала фото певица.

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Звезда позировала перед объективом фотографа Эндрю Грея. В комментариях поклонники восхитились снимком.

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"Нереально красиво лежишь", "Женственность - твое все", "Очень красиво", "Мы видели тебя разной, но такой впервые", "Какая же ты роскошная".

Певец 33-летний Владимир Дантес признался, что в начале отношений с 31-летней Надей Дорофеевой его цепляло то, что любимая зарабатывала больше. Мужчина рассказал, что через неделю после знакомства они стали жить вместе. Когда Дантес узнал, что Дорофеева в то время зарабатывала больше на $50, он забеспокоился.