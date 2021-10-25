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понедельник, 25 октября 2021 14:20

"Это как секс втроем" - Дантес поделился деталями семейного бюджета с Дорофеевой
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Певец 33-летний Владимир Дантес признался, что в начале отношений с 31-летней Надей Дорофеевой его цепляло то, что любимая зарабатывала больше.

Мужчина рассказал, что через неделю знакомства они стали жить вместе. Когда Дантес узнал, что Дорофеева в то время зарабатывала больше на $50, он забеспокоился. Признался, что тогда же начал искать подработку, в программе "ебаут" на YouTube.

"Когда познакомились с Надей, у меня немного была звездная болезнь. Меня, как 23-летнего мужчину, так "ударило" то, что она больше получает. Мое эго, стереотипы, патриархат - все свалилось на мою голову. Подумал: "Не может мужчина зарабатывать меньше, чем женщина". Начал искать "леваки", договариваться о каких-то концертах, впоследствии работать на радио. Я хотел, чтобы Надя ни за что не платила. Ей вообще было все равно, сколько я зарабатываю, и она об этом не знала. Но мне было приятно. Чувствовал себя мужчиной, когда заплатил в ресторане, например", - вспомнил он.

Также исполнитель поделился, что на первый совместный отдых потратил почти все свои средства.

Певец Владимир Дантес признался, что в начале отношений с Надей Дорофеевой его цепляло то, что любимая зарабатывала больше
Фото: скриншот из программы "ебаут"
Певец Владимир Дантес признался, что в начале отношений с Надей Дорофеевой его цепляло то, что любимая зарабатывала больше
Исполнитель поделился, что на первый совместный отдых потратил почти все свои средства
Дантес отметил, что ему очень повезло с женой, потому что она не требовала от него денег и поддерживала в финансовом плане
Дантес отметил, что ему очень повезло с женой, потому что она не требовала от него денег и поддерживала в финансовом плане

"Летали в Египет в отпуск. Эта путевка стоила 16 тысяч гривен. А у меня было всего 18 тысяч гривен. Надя спросила: "А что дальше делать?". Ответил, что заработаю. Так мы и жили: деньги были для того, чтобы их тратить", - сказал он.

Дантес отметил, что ему очень повезло с женой, потому что она не требовала от него денег и поддерживала в финансовом плане. Сейчас пара не разделяет средства. Более того: певец самостоятельно рассчитывается за коммунальные услуги и покупает вещи для быта.

"Надя как-то говорила, что ей нравится эта наша схема, где она иногда чувствует себя принцессой и слабой. Может пошутить: "Вова, а можно мне деньги? Мне сегодня надо", - поделился мужчина.

Телеведущий сравнил семейный бюджет с сексом втроем.

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"Если все в паре согласны, то это нормально. Если один не заставляет другого находиться в определенной модели семейного бюджета. У нас нет такого, что кто-то просит деньги. Если мне нужны деньги, я еду в банк и беру из наших сбережений нужную сумму. Так же и Надя", - добавил он.

Исполнитель 33-летний Владимир Дантес поделился, почему у них с певицей 31-летней Надеждой Дорофеевой нет детей. Он откровенно рассказал, что его раздражает, когда знакомые и подписчики в Instagram постоянно спрашивают, когда же у него с любимой будут дети.

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