Дорофеева рассказала, как развлеклась с российскими звездами

Перед этим "Время и Стекло" прошлись по красной дорожке. ФОТО: nadyadorofeeva

Надя Дорофеева и Позитив засветились на вечеринке фестиваля "Жара" в азербайджанском Баку вместе с представителями российской эстрады.

"Конечно же, для артистов самое клевое - афтепати. Подробностей мы вам не расскажем, но участвовали в этих легендарных историях очень много популярных артистов, и было весело и очень круто", - розповіла Надя репортеру фесту.

На вечеринке были Николай Басков, Ани Лорак, Ольга Бузова, Александр Ревва и Филипп Киркоров.

"Ты сказала так, словно какая-то оргия была", - пошутил Позитив.

Перед вечеринкой дуэт выступил с новой песней "Е, бой".

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Надя Дорофеева совместно с Монатиком записала клип на песню "Глубоко", который снимали в Каннах.