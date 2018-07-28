Дорофеева рассказала, как развлеклась с российскими звездами

Надя Дорофеева и Позитив засветились на вечеринке фестиваля "Жара" в азербайджанском Баку вместе с представителями российской эстрады.
"Конечно же, для артистов самое клевое - афтепати. Подробностей мы вам не расскажем, но участвовали в этих легендарных историях очень много популярных артистов, и было весело и очень круто", - розповіла Надя репортеру фесту.
На вечеринке были Николай Басков, Ани Лорак, Ольга Бузова, Александр Ревва и Филипп Киркоров.
"Ты сказала так, словно какая-то оргия была", - пошутил Позитив.
Перед вечеринкой дуэт выступил с новой песней "Е, бой".
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