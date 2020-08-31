Дорофеева порадовала фанатов фото в нижнем белье

30-летняя певица Надя Дорофеева удивила подписчиков домашним утренним образом в нижнем белье.

Уютное фото она выложила в своем Instagram.

"Принимайте и любите себя. Я постепенно делаю шажочки в этом направлении. Инстаграм диктует искать лучшие ракурсы, показывать самую рабочую сторону и выгибаться в позах так, чтоб попа, конечно же, была идеальной. Давайте кайфовать от себя настоящих, мы неповторимы в своей искренности", - написала артистка.

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Американская актриса, модель и певица Зои Кравиц в который раз взбудоражила воображение своих подписчиков пикантной фотографией на своей странице в Instagram.

31-летняя красавица опубликовала черно-белый снимок, на котором стоит полностью обнаженная, прикрыв идеальную грудь руками. Актриса загадочно смотрела в фотообъектив и положила палец в рот.