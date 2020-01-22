Дорофеева показала неприлично высокую линию бикини

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva/

Солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева похвалила своего мужа Владимира Дантеса за фото с отдыха в Доминикане.

Он стал для Дорофеевой личным фотографом. Снимками творения Дантеса Надя похвасталась в Instagram.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Книга вместо бюстгальтера: Дорофеева показала грудь и интеллект

"Владимир Дантес сделал мне за 10 минут столько фоток, что я готова ему торжественно вручить звание супер инста-мужчины", - подписала кадр Дорофеева, на котором предстала в купальнике с высокими вырезами в области бедер, обнажающими интимную часть тела.

Солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева продолжает наслаждаться отдыхом в солнечной Доминикане. Вместе с мужем, шоуменом Владимиром Дантесом, Надежда принимает солнечные ванны, наслаждается местными пейзажами. Не забывают звездные супруги и о романтике. Надя и Владимир разместили на своих страницах в фотоблоге трогательные фото, на которых обнимаются, целуются и хорошо проводят время.