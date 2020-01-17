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пятница, 17 января 2020 19:06

Дорофеева и Дантес проводят романтический отдых в Доминикане

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Солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева, которая продолжает наслаждаться отдыхом в солнечной Доминикане.

Вместе с мужем, шоуменом Владимиром Дантесом Надежда принимает солнечные ванны, наслаждается местными пейзажами. Не забывает звездные супруги и о романтике.

Надя, и Владимир разместили на своих страницах в фотоблог трогательные фото, на которых обнимаются, целуются и хорошо проводят время.

Автор: instagram.com/nadyadorofeeva/
  Надя и Владимир разместили на своих страницах в фотоблог трогательные фото, на которых обнимаются, целуются и хорошо проводят время
Надя и Владимир разместили на своих страницах в фотоблог трогательные фото, на которых обнимаются, целуются и хорошо проводят время

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"Какие вы милые", "очень хорошая пара", "обожаю вас", "Вове повезло с женой", - не сдерживаются в комментариях сторонники звездной четы.

Автор: instagram.com/nadyadorofeeva/
  Надя и Владимир разместили на своих страницах в фотоблог трогательные фото, на которых обнимаются, целуются и хорошо проводят время
Надя и Владимир разместили на своих страницах в фотоблог трогательные фото, на которых обнимаются, целуются и хорошо проводят время

Певица Надя Дорофеева не прекращает смущать своих фанов. На этот раз солистка группы "Время и Стекло" показала себя во время загара, сидя на топчане топлес.

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