 
Ексклюзивы
1/5
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Просмотров: 1107
Коронавирус в Украине пойдет на спад после Пасхи
Коронавирус в Украине пойдет на спад после Пасхи
Просмотров: 441
Американский политконсультант прогнозирует разговор Байдена с Зеленским на конец апреля
Американский политконсультант прогнозирует разговор Байдена с Зеленским на конец апреля
Просмотров: 189
Дороже коммуналка и дешевле медицина: чего ждать украинцам в апреле
Дороже коммуналка и дешевле медицина: чего ждать украинцам в апреле
Просмотров: 558
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Просмотров: 1098
Аваков толкает страну к политическому терроризму - Друзенко
Аваков толкает страну к политическому терроризму - Друзенко
Просмотров: 612
В округе Вирастюка соревнуются Зеленский и Коломойский
В округе Вирастюка соревнуются Зеленский и Коломойский
Просмотров: 531
Зарплата от 63 тыс. грн и нельзя нотариусам: как работает суд присяжных в Украине
Зарплата от 63 тыс. грн и нельзя нотариусам: как работает суд присяжных в Украине
Просмотров: 306
Весна на подходе. Какая погода будет в апреле
Весна на подходе. Какая погода будет в апреле
Просмотров: 1008
Украинцы едят импортную картошку
Украинцы едят импортную картошку
Просмотров: 576
Фото
Все фото
7
10
4
6
5
Дорофеева показала грудь в прозрачном лифчике
Дорофеева показала грудь в прозрачном лифчике
Даша Астафьева рассказала о первой съемке ню и самом большом гонораре
Даша Астафьева рассказала о первой съемке ню и самом большом гонораре
В порванном свадебном платье и грубых ботинках Джей Ло очаровала снимками
В порванном свадебном платье и грубых ботинках Джей Ло очаровала снимками
Австрийка в образе кошки и ковбойский фотосет от обладательницы самой большой груди. Чем поражают звезды
Австрийка в образе кошки и ковбойский фотосет от обладательницы самой большой груди. Чем поражают звезды
18-летняя реперка за 6 ч. заработала $1 млн на интимных фото
18-летняя реперка за 6 ч. заработала $1 млн на интимных фото
Видео
Все видео
Оля Цибульская рассказала, как похудела на 15 кг
Оля Цибульская рассказала, как похудела на 15 кг
"Другая" Кароль выпустила зажигательный альбом
"Другая" Кароль выпустила зажигательный альбом
Самая красивая женщина мира без бюстгальтера блеснула на подиуме
Самая красивая женщина мира без бюстгальтера блеснула на подиуме
Артистка в цветах презентовала клип о "весне-волшебнице"
Артистка в цветах презентовала клип о "весне-волшебнице"
Впервые показал сыновей: в свой день рождения Monatik выпустил автобиографический клип
Впервые показал сыновей: в свой день рождения Monatik выпустил автобиографический клип
Интервью
1/5
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Просмотров: 1107
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Просмотров: 162
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Просмотров: 1026
Проверьте, где стоит, и сэкономите 8 тыс. грн - эксперт рассказал, как найти надежную и дешевую стиральную машину
Проверьте, где стоит, и сэкономите 8 тыс. грн - эксперт рассказал, как найти надежную и дешевую стиральную машину
Просмотров: 837
Что должны знать родители о процедуре зачисления в первый класс - эксперт ответил на главные вопросы
Что должны знать родители о процедуре зачисления в первый класс - эксперт ответил на главные вопросы
Просмотров: 306
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
02 апреля 2021
Просмотров: 432
На дитя
Був ранок неділі. Падав дощ. Я сидів на балконі "хрущовки", крутився в розламаному офісному кріслі, курив і вдивлявся в гілля Печерська. Насувалася ...
суббота, 03 апреля 2021 13:36

Дорофеева показала грудь в прозрачном лифчике
7

  Комментировать

Дорофеева по просьбе фанатов публиковала различные фото
Фото: instagram.com/nadyadorofeeva
Дорофеева по просьбе фанатов публиковала различные фото
Дорофеева по просьбе фанатов публиковала различные фото
Дорофеева по просьбе фанатов публиковала различные фото
Дорофеева по просьбе фанатов публиковала различные фото

Певица Надежда Дорофеева поделились с подписчиков откровенными фото.

В Instagram она собирала просьбы подписчиков о том, какие фото опубликовать.

На просьбу опубликовать фотографию в "секси-наряде" она поделилась фото в прозрачном топе, через который просвечивали ее груди.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "А тебя по*уй". Dorofeeva ошеломила фанов новой песней

Также Дорофеева опубликовала фото в купальнике.

Звездная пара Владимир Дантес и Надя Дорофеева снялись в одном из выпусков тревел-шоу. Они стали ведущими "Орла и решки. 10 лет", что показывает "Новый канал", и отправились на съемки в Иордании. Певица впервые приняла участие в съемках такого шоу. Она отметила, что считала работу в тревеле гораздо легче.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Дорофеева показала грудь в прозрачном лифчике». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
апреля

Электропоезд установил новый рекорд скорости

В первый день было продано около 300 тыс. іPad

Женщины забросали чиновника черным перцем

Математик 18 лет рассылал людям бомбы - 3 человека погибли

Англичанин запатентовал кофемолку

Самое читаемое
Самолет на полной скорости рухнул в океан: падение сняли на видео
Самолет на полной скорости рухнул в океан: падение сняли на видео Просмотров: 33012
Ситуация уже неуправляемая - инфекционист о карантине в столице
Ситуация уже неуправляемая - инфекционист о карантине в столице
 Просмотров: 12393
Американский &quot;шпион&quot; 2 года снимал убогую жизнь в сталинском СССР - впечатляющие фото
Американский "шпион" 2 года снимал убогую жизнь в сталинском СССР - впечатляющие фото
31
 Просмотров: 10611
Гороскоп на 2 апреля: перед кем откроются новые финансовые перспективы
Гороскоп на 2 апреля: перед кем откроются новые финансовые перспективы
 Просмотров: 10521
Медики экстренной помощи массово отказываются от прививок
Медики экстренной помощи массово отказываются от прививок Просмотров: 7893
Знаменитости
Даша Астафьева рассказала о первой съемке ню и самом большом гонораре
Даша Астафьева рассказала о первой съемке ню и самом большом гонораре
10
 Просмотров: 1539
Скандальная Ирина Морозюк показала любимую позу в сексе (18+)
Скандальная Ирина Морозюк показала любимую позу в сексе (18+) Просмотров: 2673
"Поменяла последние $200". Alina Pash рассказала о самой странной покупке
"Поменяла последние $200". Alina Pash рассказала о самой странной покупке Просмотров: 54
В порванном свадебном платье и грубых ботинках Джей Ло очаровала снимками
В порванном свадебном платье и грубых ботинках Джей Ло очаровала снимками
4
 Просмотров: 1791
"К целибату пришел бессознательно" - почему Андрей Джеджула отказался от секса
"К целибату пришел бессознательно" - почему Андрей Джеджула отказался от секса Просмотров: 882
Больше всего комментируют
13
США подняли армию из-за скопления войск РФ на границе с Украиной
5
США помогут Украине в случае эскалации конфликта с РФ
5
На 87-м округе продолжают считать голоса. Как изменились проценты кандидатов
3
Данилов рассказал о тайном совещание у Зеленского
2
На заседании СНБО будут говорить о "наведении справедливости в стране"
Голосов: 42824
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть