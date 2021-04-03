Дорофеева показала грудь в прозрачном лифчике

Певица Надежда Дорофеева поделились с подписчиков откровенными фото.
В Instagram она собирала просьбы подписчиков о том, какие фото опубликовать.
На просьбу опубликовать фотографию в "секси-наряде" она поделилась фото в прозрачном топе, через который просвечивали ее груди.
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Также Дорофеева опубликовала фото в купальнике.
Звездная пара Владимир Дантес и Надя Дорофеева снялись в одном из выпусков тревел-шоу. Они стали ведущими "Орла и решки. 10 лет", что показывает "Новый канал", и отправились на съемки в Иордании. Певица впервые приняла участие в съемках такого шоу. Она отметила, что считала работу в тревеле гораздо легче.
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