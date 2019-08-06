Дом Мегаен Маркл в Лос-Анджелесе продают за 1,8 миллиона долларов

Фото: 24tv.ua

Бывшее имение герцогини Меган Маркл в Лос-Анджелесе выставили на продажу.

До переезда к мужу принцу Гарри, экс-актриса жила в Калифорнии, в районе Хэнкок Парк.

Будущая герцогиня Маркл жила там с бывшим мужем Тревором Энгельсоном.

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Бывший дом Меган построен в 1924 году. В нем находятся 4 спальни, 3 ванные комнаты, гостиная с камином, изысканная обеденная зона под открытым небом.

Дизайн квартиры выполнен в классическом стиле с яркими вкраплениями в виде картин и элементов декора.

Сейчас появилась уникальная возможность рассмотреть дом герцогини. Имение Меган стоит $ 1,8 млн.

Герцоги Сассекськие Меган Маркл и принц Гарри активно ведут страницу в Instagram. За 3 месяца существования аккаунта на пару подписались 9,2 млн пользователей. Сеть всколыхнуло решение королевской семьи отписаться от всех страниц, за которыми они раньше следили.