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вторник, 20 августа 2019 09:06

Дочери Поляковой и Брежневой похвастались фигурами в купальниках

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Дочери Поляковой и Брежневой похвастались фигурами в купальниках
Дочь Брежневой и Поляковой показали фигуру в купальниках. Фото: eg.ru.

Дочери певицы Поляковой и Брежневой похвастались фигурами в купальниках.

Мария, дочь Поляковой, подписала фото с пляжа: "Лично я сейчас в Америке и скучаю по маме, но рада, что в наше время ты можешь следить за человеком в соцсетях".

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Публикация от Maria Polyakova (@mashapolyakova)

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Соня Куперман, дочь Брежневой, выставила тоже фото в купальнике. Читатели заявили, что она похожа на мать.

Украинская певица Оля Полякова решила дебютировать в продюсерской сфере.

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