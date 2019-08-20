Дочери Поляковой и Брежневой похвастались фигурами в купальниках

Дочь Брежневой и Поляковой показали фигуру в купальниках. Фото: eg.ru.

Дочери певицы Поляковой и Брежневой похвастались фигурами в купальниках.

Мария, дочь Поляковой, подписала фото с пляжа: "Лично я сейчас в Америке и скучаю по маме, но рада, что в наше время ты можешь следить за человеком в соцсетях".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Maria Polyakova (@mashapolyakova) 19 Авг 2019 в 10:03 PDT

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Соня Куперман, дочь Брежневой, выставила тоже фото в купальнике. Читатели заявили, что она похожа на мать.

Украинская певица Оля Полякова решила дебютировать в продюсерской сфере.