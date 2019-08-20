Дочери Поляковой и Брежневой похвастались фигурами в купальниках

Дочери певицы Поляковой и Брежневой похвастались фигурами в купальниках.
Мария, дочь Поляковой, подписала фото с пляжа: "Лично я сейчас в Америке и скучаю по маме, но рада, что в наше время ты можешь следить за человеком в соцсетях".
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Соня Куперман, дочь Брежневой, выставила тоже фото в купальнике. Читатели заявили, что она похожа на мать.
Украинская певица Оля Полякова решила дебютировать в продюсерской сфере.
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