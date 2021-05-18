"Дочь умерла в дороге. Не дали похоронить" - Джамала поделилась семейными воспоминаниями о депортации

Украинская певица крымскотатарского происхождения 37-летняя Джамала поделилась воспоминаниями своей прабабы про 18 мая 1944 года.

Автор: instagram.com/jamalajaaa Джамала поделилась архивными снимками семьи и воспоминаниями прабабушки

Звезда опубликовала архивные фото в Instagram. На одной фотографии запечатлена ее семья, а на другой - прабаба. В посте под фото артистка рассказала о трагедии своей семьи.

Автор: instagram.com/jamalajaaa Джамала поделилась архивными снимками семьи и воспоминаниями прабабушки

"Это личная история. Это трагедия моей семьи. Моя прабабушка часто вспоминала тот ужасный день. Утром ее с пятью детьми на руках посадили в товарные вагоны и отправили поездом в Среднюю Азию. Тогда мой прадед был на войне. Ехали в ужасных условиях почти две недели. Младшая дочь умерла в дороге. Девочку даже не дали похоронить. Советские солдаты просто забрали ее", - отметила она.

Также Джамала отметила, что теперь все больше понимает прабабу.

Автор: instagram.com/jamalajaaa Джамала поделилась архивными снимками семьи и воспоминаниями прабабушки

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"Сейчас я мама. Когда держу на руках малого Селима, я все больше понимаю свою прабабу и осознаю весь ужас того дня. Эта история оставила глубокий след на моей жизни и творчестве. Ее я буду помнить всегда и расскажу своим детям. Когда мы знаем свою историю, мы знаем себя", - добавила женщина.

Сегодня День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.18-21 мая 1944 года состоялось принудительное выселение крымскотатарского населения с его исторической родины - Крыма. Тогда с полуострова депортировали 191 044 крымских татар.