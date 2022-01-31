Дочь Синди Кроуфорд соблазнительно посветила упругими ягодицами в нижнем белье

Фото: instagram.com/kaiagerber

Дочь американской топ-модели Синди Кроуфорд 20-летняя Кайя Гербер также успешно занимается моделингом.

Манекенщица устроила домашнюю фотосессию, кадрами из которой поделилась в Instagram. На снимках предстала в белом комплекте нижнего белья. Позировала на кресле молочного оттенка.

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Также Гербер опубликовала видео, на котором изгибалась на полу.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kaia (@kaiagerber)

Гербер поразила очередным фотосетом. Снялась для американского журнала ELLE. Звезда приняла участие в фотосессии, посвященной праздничному сезону. На фотографиях позировала в роскошных образах от Celine, Chanel, David. Кома, Miu Miu, Louis Vuitton, Saint Laurent и Valentino.