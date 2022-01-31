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вторник, 01 февраля 2022 01:45

Дочь Синди Кроуфорд соблазнительно посветила упругими ягодицами в нижнем белье
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Дочь американской супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер, также профессионально занимающаяся моделингом, провоцирует пикантными кадрами
Фото: instagram.com/kaiagerber
Дочь американской супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер, также профессионально занимающаяся моделингом, провоцирует пикантными кадрами
Дочь американской супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер, также профессионально занимающаяся моделингом, провоцирует пикантными кадрами
Дочь американской супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер, также профессионально занимающаяся моделингом, провоцирует пикантными кадрами
Дочь американской супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер, также профессионально занимающаяся моделингом, провоцирует пикантными кадрами

Дочь американской топ-модели Синди Кроуфорд 20-летняя Кайя Гербер также успешно занимается моделингом.

Манекенщица устроила домашнюю фотосессию, кадрами из которой поделилась в Instagram. На снимках предстала в белом комплекте нижнего белья. Позировала на кресле молочного оттенка.

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Также Гербер опубликовала видео, на котором изгибалась на полу.

Для просмотра ролика, пролистайте вправо.

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Публикация от Kaia (@kaiagerber)

Гербер поразила очередным фотосетом. Снялась для американского журнала ELLE. Звезда приняла участие в фотосессии, посвященной праздничному сезону. На фотографиях позировала в роскошных образах от Celine, Chanel, David. Кома, Miu Miu, Louis Vuitton, Saint Laurent и Valentino.

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01
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