Дочь Меладзе развернула четыре тренерские кресла на "Голосі країни": чью команду она выбрала

Дочь Константина Меладзе выступила на Голосе страны. Фото: 1+1

Дочь Константина Меладзе 17-летняя Лия Меладзе спела на сцене "Голосу країни-12". Девушка выступила у третьего выпуска шоу.

Она исполнила хит Hallelujah Леонарда Коэна на слепых прослушиваниях. Девушке удалось развернуть четыре тренерских кресла. Святослав Вакарчук, нажав кнопку на первых секундах выступления.

Лия Меладзе выбрала команду Нади Дорофеевой.

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"Ты весьма трогательная девушка. Ты готова быть на большой сцене. Звучала, как ангел", - сказала Надя Дорофеева.

Лия Меладзе поет уже десять лет. Ранее была участницей девичьей поп-группы FAR.FOR, в которой, кроме нее, участвовали Полина Кучер, Ева Вайнштейн, Настя Корниенко, Марина Фенина.