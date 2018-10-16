Дочь Лорак впервые вышла на подиум

В выходные дочь певицы Ани Лорак впервые приняла участие в модном показе.

В день своего дебюта Софии выбрали голубое платье.

Автор: instagram Впервые дочь Ани Лорак в роли модели прошлась по подиуму

"Ну вот и дебют моей принцессы Софии на подиуме!", - подписала фото в Instagram Ани Лорак.

Девочка с распущенными волосами уверенно шагала по подиуму с улыбкой.

Автор: instagram Впервые дочь Ани Лорак в роли модели прошлась по подиуму

Певица своим сообщением намекнула, что дочь еще не раз примет участие в модном показе.

Пользователи соцсети разделились во мнениях. Одни пишут, что девочка не привлекательна. Мол, брови неправильной формы. Впрочем другие отметили, что София очень красивая и станет настоящей звездой.

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"Это хорошо когда брови есть. Свои натуральные. Вырастет и форму сделает. Не надо делать тату как многие делают на пол-лица. А девочка очень красивая и не надо нести нисениьтницю. Зависть человеческая нет предела даже ребенка готовы в грязь втоптать. Вы сначала своих детей родите и воспитайте, а затем чужих судите ", - пишут поклонники певицы.

"Девочка очень похожа на Каролину в детстве! Естественно, что-то от папы, что-то от мамы. Это нормально, когда ребенок похож на обоих родителей. Но здесь прямо вылитая Каролина в детстве".

"Девочка замечательная, как для каждой мамы лучшая. Единственное, забивая подиумы, эстрады своими людьми, чей-то шанс будет недостижим из-за отсутствия возможности".

"У ребенка турецкая внешность, далеко от Каролины, но в будущем она будет красивая".

В этом году Ани Лорак отвела дочь Софию в первый класс. Девочка учится в частной Павловской гимназии вблизи Москвы. Год в школе стоит 2100000 руб. - примерно 843 тыс. грн. В стоимость обучения не входящих уроки иностранного языка. За одно занятие придется заплатить 2 тыс. Руб. - 800 грн. Отдельная смета и на посещение спортивных секций и творческих кружков.