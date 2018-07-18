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среда, 18 июля 2018 10:17

Дочь Кортни Кокс хочет лишить мать опеки

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Дочь Кортни Кокс хочет лишить мать опеки
Актриса Кортни Кокс, сыгравшая роль Моники в популярном сериале "Друзья", рискует потерять опеку над единственной дочерью. Фото: observatoriodocinema.bol.uol.com.br

Актриса Кортни Кокс, сыгравшая роль Моники в популярном сериале "Друзья", рискует потерять опеку над единственной дочерью. Причиной стало обращение 14-летней девочки к отцу - актеру Дэвида Аркетта.

Несовершеннолетняя Коко пожаловалась, что ее мама слишком строга к ней, и та хочет жить с отцом. Дэвид Аркетт поговорил с экс-супругой о воспитании подростка, Gossip Cop.

Он попросил Кортни дать девочке немного больше свободы. Однако именно Кортни больше времени проводит с дочерью, поэтому не позволит ему влиять на воспитание. Дэвид поддерживает ребенка, уставшего от чрезмерного внимания мамы.

Несмотря на то, насколько сложно происходил развод Кортни и Дэвида, и с какими трудностями актриса получила опеку над дочерью, жалоба Коко изрядно встревожила звезду. Ведь Аркетт может в судебном порядке забрать ребенка.

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Во время совместного выхода в Лондоне звездная мама и ее дочь выглядели счастливо. Девочка рассказала журналистам, что они имеют много противоречий, однако большую часть времени смеются и развлекаются.

"NEW" PICS of Court and Coco 💞💣 #courteneycox #cocoarquette

Публикация от Coco Arquette 💗 (@cocoxarquette)

Кортни Кокс и Джонни МакДэйд собрались пожениться, однако неожиданно для всех звезды разорвали помолвку и объявили о своем расставании. Пожив вдали друг от друга, Кортни и Джонни все-таки поняли, что они не чужие люди, а потому решили дать своим отношениям еще один шанс на хэппи энд. Тайный информатор рассказал прессе, что Кокс и МакДэйд снова вместе, а актриса даже пошла на некоторые уступки, чтобы не потерять любимого мужчину.

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