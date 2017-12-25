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понедельник, 25 декабря 2017 12:51

Дочь Эминема "горячо" поздравила себя с Днем рождения: показала пресс и грудь

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Дочь американского рэпера Эминема опубликовала в своем Instagram "горячее" фото с приветствием к собственному Дню рождения.

Фотография выставлена 24 декабря, передает Обозреватель.

"Предварительно, с днем Рождения меня", - написала дочь рэпера.

Автор: Оббозреватель
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25 декабря, в католическое Рождество, девушке исполнилось 22 года.

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25 декабря, в Рождество, девушке исполнилось 22 года.

"На фото белокурая красавица позирует, сидя на красном диване, в джинсах с высокой талией и боди, который обнажает живот", - говорится в сообщении.

Ранее Эминем назвал Дональда Трампа дедушкой-расистом и призвал фанатов сделать выбор. Известный рэпер Эминем снял видеоролик продолжительность 4,5 минуты, в течение которого через фристайл беспощадно критиковал американского президента.

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