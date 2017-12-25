Дочь Эминема "горячо" поздравила себя с Днем рождения: показала пресс и грудь

Дочь американского рэпера Эминема опубликовала в своем Instagram "горячее" фото с приветствием к собственному Дню рождения.
Фотография выставлена 24 декабря, передает Обозреватель.
"Предварительно, с днем Рождения меня", - написала дочь рэпера.
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25 декабря, в Рождество, девушке исполнилось 22 года.
"На фото белокурая красавица позирует, сидя на красном диване, в джинсах с высокой талией и боди, который обнажает живот", - говорится в сообщении.
Ранее Эминем назвал Дональда Трампа дедушкой-расистом и призвал фанатов сделать выбор. Известный рэпер Эминем снял видеоролик продолжительность 4,5 минуты, в течение которого через фристайл беспощадно критиковал американского президента.
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