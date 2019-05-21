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вторник, 21 мая 2019 15:53

Дочь Джонни Деппа ушла на прогулку без бюстгальтера
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Лили-Роуз дочь актеров Ванессы Паради и Джонни Деппа
Фото: dailymail.co.uk
Лили-Роуз дочь актеров Ванессы Паради и Джонни Деппа
Лили-Роуз дочь актеров Ванессы Паради и Джонни Деппа
Лили-Роуз дочь актеров Ванессы Паради и Джонни Деппа
Лили-Роуз дочь актеров Ванессы Паради и Джонни Деппа

Актрису и модель 19-летнюю Лили-Роуз Депп папарацци подловили во время прогулки в Лос-Анджелесе. Внимание привлекла футболка девушки, ведь через нее частично было видно грудь.

Повседневный образ дочь Джонни Деппа дополнила черным кардиганом и мини-юбкой, которая продемонстрировала стройные ноги знаменитости.

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В руках Лили-Роуз держала бутылку воды, пакет и листы бумаги. Свои белокурые волосы она собрала в тонкую косу.

Лили-Роуз дочь актеров 46-летней Ванессы Паради и Джонни Деппа, 55 лет. Девушка имеет младшего брата - 16-летнего Джона Кристофера Деппа III. После того, как родители модели развелись в 2012 году, она живет на два города - Париж и Лос-Анджелес.

Daily Mail
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